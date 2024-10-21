Перевага в 13 тисяч: Молдова на референдумі підтримала вступ до ЄС (інфографіка)

Половина громадян Молдови з правом голосу взяла участь у референдумі щодо євроінтеграції. 50,54% висловились за вступ до ЄС. Виборча комісія ще опрацьовує дані з дільниць, але підсумки навряд чи зміняться.

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Центральна виборча комісія (ЦВК) Республіки Молдова підрахувала 99,59% голосів громадян, які взяли участь у референдумі щодо вступу країни до Європейського Союзу (ЄС). Підсумки показали, що більшість громадян підтримали рух до європейської спільноти. Про результати волевиявлення говорить інфографіка, яку опублікували на порталі та оновлюють онлайн по ходу підрахунків.

На порталі ЦВК Молдови вказано, що підрахували голоси 1 484 699 громадян (99,59%), які долучились до референдуму. З них 748 846, тобто 50,45%, підтримують вступ до ЄС, а 735 492, тобто 49,55%, — не підтримують. Різниця в голосах — 13 354. Підрахунки ще тривають, але орієнтовно, може додатись приблизно 6 тис. голосів, як не змінять більшість.

Вибори у Молдові 21 жовтня — результати референдуму про вступ до ЄС Фото: Скриншот

Вибори у Молдові 21 жовтня — деталі

На порталі ЦВК також вказано, що загалом у волевиявленні, яке включало також голосування на президентських виборах, взяло участь 51,64% громадян з правом голосу. Тобто загальна кількість виборців — 3 млн осіб і загалом чверть цих людей підтримала вступ до європейської спільноти, а чверть висловилась проти.

Крім того, є попередні дані щодо виборів президента. На момент публікації статті нинішня президентка Молдови Мая Санду набрала 42,37% (653 857), її найближчий суперник, прихильник РФ, Олександр Стояногло — 26,02% (401 579).

Вибори у Молдові 21 жовтня — результати виборів президента Фото: Скриншот

Залишилось опрацювати 99,68% бюлетенів, ідеться на інфографіці виборчої комісії. Оскільки Санду не набрала 50% голосів, то у Молдові відбудеться другий тур виборів відповідно до законодавства.

Зазначимо, Фокус писав про проблеми, які виникли у влади Молдови у зв'язку зі спробою РФ вплинути на вибори. Як розповіло видання The New York Times, спецслужби виявили мережі проросійських Telegram-каналів та Facebook-сторінок, які публікували фейки та провокації щодо Маї Санду та референдуму про вступ до ЄС. Кілька десятків таких груп власники соцмереж заблокували. У скандалі фігурувала, зокрема, співачка Анастасія Приходько, яка планувала концерт, але його скасували, оскільки, ймовірно, вбачали протест проти євроінтеграції.

Нагадуємо, 5 жовтня спецслужби РФ пригрозили Молдові, а також країнам Балтії особливою війною, оскільки помітили начебто якісь ворожі кроки. Весною 2024 року влади так званого "Придністров'я" заявила, що боїться появи молдовських військ на своїй території.