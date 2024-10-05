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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Миттєва політична вигода": у ФСБ пригрозили Молдові та країнам Балтії війною

Директор ФСБ і президент Росії
Фото: Getty | У Росії знову взялися погрожувати Молдові та країнам Балтії (ілюстративне зображення)

За словами директора ФСБ Олександра Бортнікова, Захід нібито робить ворожі кроки, які спрямовані на ескалацію конфлікту. Це може бути як вторгнення в Білорусь, так і вирішення придністровського питання.

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Росія продовжує звинувачувати Захід у "ворожих діях" і цього разу йшлося про війну проти Молдови та країн Балтії. Про це на 55-му засіданні Ради керівників органів безпеки і спецслужб СНД заявив директор ФСБ Олександр Бортніков, передає "РИА Новости".

За його словами, деякі країни нібито можуть готуватися до того, щоб вторгнутися на територію Білорусі, а також вирішити проблему з придністровським питанням. Жодних доказів надано не було, лише погрози країнам Балтії та Молдові розширенням бойових дій.

"Явно провокаційний характер мають дії київського режиму і його кураторів на білоруському напрямку. Концентрація українських сил біля кордону Республіки, численні інциденти з українськими безпілотниками в її повітряному просторі, вербування білоруських громадян до різноманітних націоналістичних формувань у складі ЗСУ та активізація диверсійної роботи українських спецслужб проти Білорусі переслідують все ту саму мету — ескалацію конфлікту, до якого буде втягнуто і Прибалтику, і Польщу", — заявляв Олександр Бортніков.

Окремо директор ФСБ додав, що Захід нібито дедалі сильніше тисне на Молдову, щоб вона вступила у відкриту конфронтацію з Росією, а це "серйозна загроза". Москва закликала Кишинів до розсудливості, щоб не проміняти суверенітет на "миттєві політичні вигоди".

"Євросоюз і НАТО пов'язують подальшу фінансову допомогу і перспективи євроінтеграції країни з включенням її території в логістику військових поставок в Україну та остаточним розв'язанням "придністровського питання", — продовжив Олександр Бортніков.

Нагадаємо, 4 жовтня повідомлялося, що якщо Польща захоче "відтяпати" захід України, Білорусь готова підтримати українців, про що заявив президент Олександр Лукашенко. За його словами, Мінськ також готовий допомогти Києву у відновленні країни після закінчення війни.