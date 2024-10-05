"Миттєва політична вигода": у ФСБ пригрозили Молдові та країнам Балтії війною

За словами директора ФСБ Олександра Бортнікова, Захід нібито робить ворожі кроки, які спрямовані на ескалацію конфлікту. Це може бути як вторгнення в Білорусь, так і вирішення придністровського питання.

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Росія продовжує звинувачувати Захід у "ворожих діях" і цього разу йшлося про війну проти Молдови та країн Балтії. Про це на 55-му засіданні Ради керівників органів безпеки і спецслужб СНД заявив директор ФСБ Олександр Бортніков, передає "РИА Новости".

За його словами, деякі країни нібито можуть готуватися до того, щоб вторгнутися на територію Білорусі, а також вирішити проблему з придністровським питанням. Жодних доказів надано не було, лише погрози країнам Балтії та Молдові розширенням бойових дій.

"Явно провокаційний характер мають дії київського режиму і його кураторів на білоруському напрямку. Концентрація українських сил біля кордону Республіки, численні інциденти з українськими безпілотниками в її повітряному просторі, вербування білоруських громадян до різноманітних націоналістичних формувань у складі ЗСУ та активізація диверсійної роботи українських спецслужб проти Білорусі переслідують все ту саму мету — ескалацію конфлікту, до якого буде втягнуто і Прибалтику, і Польщу", — заявляв Олександр Бортніков.

Окремо директор ФСБ додав, що Захід нібито дедалі сильніше тисне на Молдову, щоб вона вступила у відкриту конфронтацію з Росією, а це "серйозна загроза". Москва закликала Кишинів до розсудливості, щоб не проміняти суверенітет на "миттєві політичні вигоди".

"Євросоюз і НАТО пов'язують подальшу фінансову допомогу і перспективи євроінтеграції країни з включенням її території в логістику військових поставок в Україну та остаточним розв'язанням "придністровського питання", — продовжив Олександр Бортніков.

Нагадаємо, 4 жовтня повідомлялося, що якщо Польща захоче "відтяпати" захід України, Білорусь готова підтримати українців, про що заявив президент Олександр Лукашенко. За його словами, Мінськ також готовий допомогти Києву у відновленні країни після закінчення війни.