Україна і Молдова ведуть переговори про повернення військовозобов'язаних, — посол

Посол України в Молдові Марко Шевченко заявив, що наразі немає єдиної перевіреної статистики, яка б показал, скільки чоловіків призовного віку потрапили на територію Молдови.

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Українська влада веде "певний діалог" із Кишиневом щодо повернення в Україну чоловіків призовного віку, що незаконно покинули кордони держави. Про це заявив в ефірі TV8 посол України в Молдові Марко Шевченко, який завершує дипломатичну місію в країні.

За його словами, насамперед потрібно вирішити питання з тими ухилянтами, яким Кишинів відмовив у притулку, але ті не повертаються до України.

Шевченко зазначив, що нинішні "законодавство та правова база з питань біженців і в Європі, й у Молдові, не адаптовані під ситуацію, з якою зіткнулася Україна під час війни".

"Жодна розроблена процедура не передбачала початок повномасштабної війни в Європі у XXI столітті та появи мільйонів біженців і тих, кого в народі називають ухилянтами", — сказав посол.

Дипломат додав, що цю проблему складно вирішити, оскільки немає єдиної перевіреної статистики, яка б показала, скільки чоловіків призовного віку потрапили на територію Молдови.

"Наприклад, є умовно 100 осіб, які, за даними молдавської прикордонної поліції, незаконно перейшли державний кордон. Ці 100 осіб подали заяву про отримання притулку, завдяки якій вони підпадають під захист міжнародної конвенції про прихисток. Але уряд Молдови надає притулок лише 90 людям із цих 100. У зв'язку з цим у мене питання — а де решта 10, яким Молдова не вважає за можливе надати притулок? Їх затримали? Ні. Вони повернулися додому? Ні. Вони або просто залишаються на території Молдови, або їдуть далі", — розмірковував Шевченко.

Він пояснив, що на зустрічах із колегами говорить, якщо не можна вирішити велику проблему, тоді краще вирішувати дрібніші окремо. Зокрема, що робити з тими, кому Молдова відмовила у наданні прихистку.

29 березня президент України Володимир Зеленський звільнив посла України в Молдові Марка Шевченка. Повідомлялося, що новим послом може стати колишній секретар РНБО Олексій Данілов.

Нагадаємо, 9 липня Міністерство оборони оголосило про створення підрозділу Сил оборони Український легіон. Це спеціальний добровольчий підрозділ, який буде тренуватися на території Польщі.

11 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що декілька тисяч українців виявили бажання вступити до Українського легіону.