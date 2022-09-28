Кремль не спешит с аннексией областей Украины и закрытием границ из-за злости россиян, — СМИ

Администрация Путина, как утверждают инсайдеры, все еще надеется на проведение переговоров с Западом для решения украинского вопроса.

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Кремль не спешит официально признавать результаты "референдумов" в оккупированных областях Украины и присоединять неподкотрольные Киеву регионы. Об этом говорится в материале издания "Медуза".

Заседание Совета федерации, на котором могут объявить о вхождении в состав России оккупированных украинских областей, должно пройти 4 октября. Хотя ранее в СМИ появлялась информация, что сенаторы планировали провести внеочередную встречу 30 сентября, чтобы как можно быстрее признать результаты "референдумов" и аннексировать территории Украины.

К спешному рассмотрению законопроектов об оккупации украинских областей также готовилась Государственная дума во главе с Вячеславом Володиным.

"Володин, как всегда, готов был бежать впереди паровоза и опережать повестку, когда четкого решения о датах окончательного "присоединения" еще не было", — заявил источник, приближенный к администрации Владимира Путина.

Как утверждает еще один высокопоставленный инсайдер, Кремль решил не спешить с аннексией украинских территорий, поскольку пиар-эффект от этого будет почти нулевой на фоне объявленной частичной мобилизации. Руководство страны, по словам источника, осознает, что им не удалось убедить простых россиян в необходимости оккупации нескольких областей Украины.

Еще один инсайдер не исключает, что Кремль специально не спешит с аннексией, чтобы "оставить зазор" для возможного проведения переговоров с Западом по украинскому вопросу.

"Путин считает, что с Зеленским разговаривать не о чем — он управляем с Запада. Кремль может предложить оставить за Россией Крым, территории ДНР и ЛНР в фактических границах. Херсонская и Запорожская области могут стать признанными Россией государствами, на территории которых стоят российские войска. Это приемлемый сценарий", — продолжил собеседник в общении с журналистами.

После объявления итогов "референдумов" Кремль рассматривает возможные отставки главарей пророссийских боевиков Леонида Пасечника и Дениса Пушилина. Их должности достанутся российским чиновникам, а коллаборанты, вероятно, станут сенаторами. На этих отставках, как пишет издание, лично настаивает первый заместитель главы администрации Путина, курирующий Донбасс, Сергей Кириенко, а также юди, близкие к главе внутриполитического блока президента РФ.

Основной проблемой для Кремля остается недовольство россиян частичной мобилизацией. По заказу администрации президента в России был проведен социологический вопрос, результаты которого не удовлетворили окружение Путина. Источники "Медузы" не исключают, что Кремль скорректировал планы по поводу введения полного запрета на выезд из страны мужчин, которые подлежат призыву в ряды ВС РФ.

"Недооценили поток выезжающих. Сейчас закрыть границы очень сложно. На самых популярных КПП очереди. Если закрыть границу — понадобятся тысячи силовиков, а разочарованные люди могут предпринять попытки прорыва. А столько лишних силовиков сейчас нет", — добавил инсайдер, комментируя введение возможного запрета на выезд из страны.

Издание Bloomberg после объявления в России частичной мобилизации предположил, что Кремль попытается осуществить попытку оккупации Одессы и Харькова.

Журналисты The Financial Times, в свою очередь, предупреждали, что Украине придется в 2023 году провести дополнительную мобилизацию из-за призыва в ряды российской армии сотни тысяч граждан.