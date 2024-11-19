Зустрічі місячної давнини видає за нові: соцмережі в РФ підловили Путіна на "консервах" із аудієнціями

Пресслужба Кремля за допомогою "консервів" створює ілюзію, що президент РФ безперервно працює, але перестала стежити за термінами їхньої придатності, акцентують незалежні журналісти.

Президент РФ Володимир Путін та його пресслужба почали перегинати палицю із "консервами" щодо його зустрічей. Іноді про це повідомляють через місяць після того, як вона відбулася, видаючи за нову. На це звернули увагу незалежні журналісти і оприлюднили свої спостереження в телеграм-каналі Faridaily.

Журналісти зауважили, що Кремль часто пізніше повідомляє про двосторонні зустрічі Путіна з губернаторами, урядовцями, главами держкомпаній, парламентарями та громадськими діячами, ніж вони відбуваються насправді. Ця технологія, яка на журналістському сленгу називається "консервами", допомагає російському президентові непомітно зникати з публічного простору. А тим часом пресслужба Кремля за допомогою "консервів" створює ілюзію, що президент безперервно працює.

"Останнім часом масштаби виробництва та публікації "консервів" дивують. Крім того, у Кремлі, здається, перестали стежити за термінами їхньої придатності", — акцентують медійники.

Як приклад вони наводять зустріч Путіна 19 листопада з керівником фракції "Нові люди" Олексієм Нечаєвим. Той повідомляє, що його фракція підтримала у першому читанні федеральний бюджет, який Держдума вже схвалила у другому читанні, а перше було 24 жовтня.

Ще одна нестиковка — вранці у "день зустрічі" з президентом Нечаєв засвітився на виставці у Держдумі, а потім "швидко перевдягнувся, постригся" і заїхав до Кремля, не відсидівши 15-денний карантин і на зустрічі з Путіним почав розповідати новини місячної давності.

Також увагу журналістів привернула зустріч Путіна з керівником фракції ЛДПР Леонідом Слуцьким 14 листопада. Але на зустрічі він йому розповідав про підсумки виборчої кампанії, яка завершилась на початку вересня.

Як і Нечаєв, Слуцький теж "спалився" у паблику, бо того дня був у Держдумі і виступав на трибуні, після чого об 11:46 спілкувався з журналістами, а о 14:15 на сайті Кремля вийшла стенограма про його зустріч із Путіним.

Також журналісти помітили, що з іншим "єдиноросом" Володимиром Васильєвим Путін нібито зустрічався 12 листопада о 15:00, але цього ж дня приблизно о 13:00 Васильєв виступав на пленарному засіданні Держдуми і говорив, що готовий померти із Зюгановим в одному окопі.

Васильєв у розмові з Путіним говорив про "підготовку бюджету", хоч документ внесли до Держдуми ще 30 вересня. Це свідчить про те, що зустріч Путіна з Васильєвим могла відбуватися півтора місяці тому.

Тет-а-тет із "губернатором" Запорізької області Балицьким 18 листопада теж дивний. За два дні до візиту до Кремля він відправляв призовників на службу на окупованих РФ територіях, а через 2 дні вже був у Путіна, не відсидівши належний карантин.

"Кремль не повідомляв про публічні заходи з Путіним уже майже два тижні – востаннє він з'являвся на людях 7 листопада на Валдайському форумі. З того часу Кремль публікує лише відеозвернення та двосторонні зустрічі, значна частина з яких "законсервована". Де перебуває Путін у ці тривожні дні, коли війна з Україною виходить на новий виток ескалації, і що він робить, знає, зважаючи на все, тільки його охорона та вузьке коло наближених", — резюмують незалежні журналісти.

Нагадаємо, що раніше у ГУР Міноборони України заявили, що українській стороні відомо, де розташовані бункери президента Росії Володимира Путіна. Також є інформація про те, скільки саме їх існує.