"Як Граф Дракула": у ГУР знають, де розташовані бункери Путіна (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, Україна знає кількість укриттів, які активно використовує президент Росії. При цьому своїх "двійників" він у них не пускає.

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Українській стороні відомо, де розташовані бункери президента Росії Володимира Путіна. Також є інформація про те, скільки саме їх існує. Про це детальніше розповів речник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МОУ) Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, інформація про місця, де може ховатися від можливих небезпек очільник Кремля, є в доступі в української сторони, проте вона постійно оновлюється. Водночас представник розвідки відмовився розкривати в ефірі, скільки саме існує таких укриттів.

"Але зрозуміло, що в нього один із позивних це "бункерний". Він любить цю справу, як Граф Дракула ховається в підземеллях", — заявив Андрій Юсов.

При цьому, за даними Головного управління розвідки, "двійники" Володимира Путіна не мають права входити в бункери президента. Він їх використовує в тих завданнях, які не такі безпечні і які не ризикує виконувати самостійно.

Нагадаємо, 22 травня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський висловився про свого колегу Володимира Путіна. За його словами, російський глава держави має "промитий мозок", а Кремль він збирається покинути лише "вперед ногами".

Також ще 2 січня Андрій Юсов розповідав, як живуть "двійники" російського президента Володимира Путіна. Зазвичай вони живуть окремо один від одного з міркувань безпеки. Крім того, подібне розосередження таких об'єктів — це додатковий елемент впливу і контролю.