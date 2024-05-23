"Как Граф Дракула": в ГУР знают, где находятся бункеры Путина (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, Украина знает количество укрытий, которые активно используются президентом России. При этом своих "двойников" он в них не пускает.

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Украинской стороне известно, где находятся бункеры президента России Владимира Путина. Также есть информация о том, сколько именно их существует. Об этом детальнее рассказал спикер Главного управления разведки Минобороны (ГУР МОУ) Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, информация о местах, где может прятаться от возможных опасностей глава Кремля, есть в доступе у украинской стороны, однако она постоянно обновляется. При этом представитель разведки отказался раскрывать в эфире, сколько именно существует таких укрытий.

"Но понятно, что у него один из позывных это "бункерный". Он любит это дело, как Граф Дракула прячется в подземельях", — заявил Андрей Юсов.

При этом, по данным Главного управления разведки, "двойники" Владимира Путина не имеют права входить в бункеры президента. Он их использует в тех задачах, которые не так безопасны и которые не рискует выполнять самостоятельно.

Напомним, 22 мая сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский высказался про своего коллегу Владимира Путина. По его словам, российский глава государства имеет "промытый мозг", а Кремль он собирается покинуть лишь "вперед ногами".

Также еще 2 января Андрей Юсов рассказывал, как живут "двойники" российского президента Владимира Путина. Обычно они живут отдельно друг от друга из соображений безопасности. Кроме того, подобное рассредоточение таких объектов — это дополнительный элемент влияния и контроля.