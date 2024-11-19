Встречи месячной давности выдает за новые: соцсети в РФ подловили Путина на "консервах" с аудиенциями

Пресс-служба Кремля с помощью "консервов" создает иллюзию, что президент РФ непрерывно работает, но перестала следить за сроками их годности, акцентируют независимые журналисты.

Президент РФ Владимир Путин и его пресс-служба начали перегибать палку с "консервами" относительно его встреч. Иногда об этом сообщают через месяц после того, как она состоялась, выдавая за новую. На это обратили внимание независимые журналисты и обнародовали свои наблюдения в телеграмм-канале Faridaily.

Журналисты отметили, что Кремль часто позже сообщает о двусторонних встречах Путина с губернаторами, чиновниками, главами госкомпаний, парламентариями и общественными деятелями, чем они происходят на самом деле. Эта технология, которая на журналистском сленге называется "консервами", помогает российскому президенту незаметно исчезать из публичного пространства. А тем временем пресс-служба Кремля с помощью "консервов" создает иллюзию, что президент непрерывно работает.

"В последнее время масштабы производства и публикации "консервов" поражают. Кроме того, в Кремле, кажется, перестали следить за сроками их годности", — акцентируют медийщики.

В качестве примера они приводят встречу Путина 19 ноября с руководителем фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым. Тот сообщает, что его фракция поддержала в первом чтении федеральный бюджет, который Госкомиссия уже одобрила во втором чтении, а первое было 24 октября.

Еще одна нестыковка — утром в "день встречи" с президентом Нечаев засветился на выставке в Госдуме, а потом "быстро переоделся, постригся" и заехал в Кремль, не отсидев 15-дневный карантин и на встрече с Путиным начал рассказывать новости месячной давности.

Также внимание журналистов привлекла встреча Путина с руководителем фракции ЛДПР Леонидом Слуцким 14 ноября. Но на встрече он ему рассказывал об итогах избирательной кампании, которая завершилась в начале сентября.

Как и Нечаев, Слуцкий тоже "спалился" в паблике потому что в тот день был в Госдуме и выступал на трибуне, после чего в 11:46 общался с журналистами, а в 14:15 на сайте Кремля вышла стенограмма о его встрече с Путиным.

Также журналисты заметили, что с другим "единоросом" Владимиром Васильевым Путин якобы встречался 12 ноября в 15:00, но в этот же день примерно в 13:00 Васильев выступал на пленарном заседании Госдумы и говорил, что готов умереть с Зюгановым в одном окопе.

Васильев в разговоре с Путиным говорил о "подготовке бюджета", хотя документ внесли в Госдуму еще 30 сентября. Это свидетельствует о том, что встреча Путина с Васильевым могла происходить полтора месяца назад.

Тет-а-тет с "губернатором" Запорожской области Балицким 18 ноября тоже странный. За два дня до визита в Кремль он отправлял призывников на службу на оккупированных РФ территориях, а через 2 дня уже был у Путина, не отсидев положенный карантин.

"Кремль не сообщал о публичных мероприятиях с Путиным уже почти две недели — последний раз он появлялся на людях 7 ноября на Валдайском форуме. С тех пор Кремль публикует только видеообращения и двусторонние встречи, значительная часть из которых "законсервирована". Где находится Путин в эти тревожные дни, когда война с Украиной выходит на новый виток эскалации, и что он делает, знает, судя по всему, только его охрана и узкий круг приближенных", — резюмируют независимые журналисты.

Напомним, что ранее в ГУР Минобороны Украины заявили, что украинской стороне известно, где расположены бункеры президента России Владимира Путина. Также есть информация о том, сколько именно их существует.