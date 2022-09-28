Колаборант Стремоусов знову втік із Херсона, цього разу до Криму (відео)

Місяць тому зрадник відсиджувався у Воронежі, записуючи ролики, де стверджував, що Херсон назавжди став російським містом.

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Так званий "заступник голови адміністрації Херсонської області" — Кирило Стремоусов, який перейшов на бік окупантів, знову виїхав з Херсона. З опублікованого пропагандистськими пабліками відео стало відомо, що цього разу він вирушив до Криму.

У Сімферополі Стремоусов зустрівся з керівником окупаційної адміністрації Криму Сергієм Аксьоновим, з рук якого отримав російський паспорт.

Тримаючи в руках червону книжку, колаборант пообіцяв не "посоромити честь громадянина РФ" і вислухав компліменти кримського гауляйтера.

"Кирило Сергійович дуже гідна людина, дуже правильну зайняв позицію з першого дня, — сказав Аксьонов. — В окопах не відсиджувався, у підвалах не відсиджувався насправді тобто, як би рухався скрізь уперед і, так би мовити, не боявся брати на себе відповідальність".

Стремоусов відповів патетично: "Ми служимо Росії. Я вважаю, що кожен має служити Росії, щоб там не було, тому що все наше життя на благо наших дітей, майбутніх поколінь, майбутнього Росії".

Нагадаємо, наприкінці серпня Кирило Стремоусов втік із Херсона. Він записав кілька відеороликів, у яких розповів, що Росія назавжди прийшла в українське місто. Активісти геолокували місце, де йшов запис, виявилося, що колаборант перебував у готелі у центрі Воронежа.

Нещодавно стало відомо, що між військовим керівництвом ЗС РФ та президентом Путіним виникли розбіжності щодо стратегії у Херсонській області. Путін відхилив прохання генералітету вивести війська з Херсона на лівий берег Дніпра, щоб зберегти особовий склад та техніку та наказав утримувати місто. Цей наказ ще більше підірвав моральний дух російських солдатів, які виявилися переважно відрізаними від ліній постачання.