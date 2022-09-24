Стратегічний прорахунок: Путін заборонив своїм генералам відводити війська з Херсона, — ЗМІ

За словами журналістів, між військовим керівництвом ЗС РФ та президентом Путіним виникли розбіжності щодо стратегії у Херсонській області. Ціною може стати поразка російської армії на півдні України.

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Президент Росії Володимир Путін безпосередньо зайнявся стратегічним плануванням війни в Україні. Як повідомляють американські офіційні особи, зокрема Путін відхилив прохання генералітету ЗС РФ вивести війська з Херсона за Дніпро, щоб зберегти особовий склад та техніку. Про це пише видання The New York Times.

Оглядачі зазначають, що виведення військ із Херсона стало б ще одним принизливим публічним визнанням провалу Путіна у війні і принесло б Україні другу велику перемогу за останній місяць. Оскільки Херсон — єдине велике місто на півдні України, яке перебуває під окупацією росіян, його звільнення було б великим досягненням президента України Володимира Зеленського як головнокомандувача ЗСУ, пишуть журналісти.

Відведення російських військ за Дніпро також стало б серйозним провалом "референдуму" про приєднання до Російської Федерації, оскільки проведення таких фіктивних голосувань є ключовою метою Москви.

У зв'язку з оголошенням у Росії часткової мобілізації, зазначається, що Москва має надто невеликі сили в Україні, і крім цього російська армія страждає від нестачі високотехнологічної високоточної зброї і не може добитися панування в небі України. Тому військове командування ЗС РФ запропонувало Путіну план відступу з Херсона, який Путін відкинув.

Однак американці стверджують, що ця відмова ще більше підірвала моральний дух російських солдатів, які виявилися переважно відрізаними від ліній постачання, і які можуть опинитися в небезпечному становищі у разі наступу ЗСУ.

"Ситуація в Україні явно динамічна. Ще зарано для повної оцінки, але мені ясно, що стратегічна ініціатива вже перейшла до українців", — сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

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У Пентагоні вважають, що успіх української армії під Харковом несе глибокі негативні стратегічні наслідки для Москви. І цьому свідчать розбіжності між Путіним та російськими генералами щодо ситуації у Херсонській області. У зв'язку з цим американські чиновники прогнозують серйозні неприємності для росіян на півдні України, якщо ЗСУ вдасться повторити на цьому напрямі успіхи у контрнаступі, оскільки наступного етапу українська армія вийде до Криму.

Розбіжності щодо Херсона — не поодинокий випадок. Американці кажуть, що ще на початку війни російські генерали ставили під сумнів бліцкриг ЗС РФ з метою швидкого захоплення Києва, оскільки кількість задіяних військ та озброєння була явно недостатньою. Через це командуванню ЗС РФ довелося розробляти нову стратегію ведення війни, що є війною на виснаження.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон вважає дії російського лідера наслідком ізоляції під час пандемії Covid-19. За його словами, глава Кремля страждає від ресентименту і прагне військової та політичної переваги в пострадянських країнах.