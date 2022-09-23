Наслідок ковіду та ізоляції: Макрон спробував пояснити рішення Путіна про вторгнення (відео)

За словами президента Франції, глава Кремля страждає від ресентименту і прагне військової та політичної переваги в пострадянських країнах.

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Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що рішення Володимира Путіна розпочати повномасштабну війну проти України може бути наслідком ізоляції під час пандемії Covid-19. Про це він заявив в інтерв'ю каналу CNN.

"Кілька місяців тому Володимир Путін говорив, що на нього напали з боку НАТО, вони спровокували ситуацію, а він просто відреагував. Але зараз усім ясно, що лідер, який вирішив розпочати війну, лідер, який вирішив піти на ескалацію, це президент Путін. І я не маю раціонального пояснення цього", — прокоментував він, відповідаючи на запитання про причини військової агресії проти України.

Водночас президент Франції припустив, що причиною може бути комбінація кількох факторів, зокрема ресентименту (почуття ворожості до того, кого суб'єкт вважає причиною своїх невдач, почуття слабкості, неповноцінності та заздрощів стосовно "ворога"), а також прагнення військового та політичної переваги у пострадянських країнах.

"Мені здається, це комбінація ресентименту, стратегії гегемонії в регіоні, і я сказав би, наслідків COVID-19, ізоляції [Путіна під час пандемії]", — уточнив Макрон.

Крім цього, Макрон назвав рішення про часткову мобілізацію в Росії помилкою та втраченою можливістю "встати на шлях миру".

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що війна в Україні може закінчитися лише за столом переговорів між Києвом та Москвою. Водночас політик вважає, що під час встановлення діалогу мають враховуватися вимоги України щодо відновлення кордонів у тому вигляді, в якому вони існували до 24 лютого цього року.

Виступаючи на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку Макрон також наголосив на необхідності реформування Ради Безпеки. Він вважає, що право вето в Раді Безпеки має бути обмежене за масових злочинів.