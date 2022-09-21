Макрон закликав реформувати Раду безпеки ООН і обмежити право вето (відео)

За словами президента Франції, право вето в Раді безпеки має бути обмежене в разі масових злочинів. При цьому Макрон наголосив, що продовжуватиме діалог із Росією.

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Президент Франції Емманюель Макрон виступив за реформу Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Про це політик заявив під час загальних дебатів 77-ої сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Мені хотілося б, щоб ми нарешті взялися за реформу Ради безпеки, щоб вона була більш представницькою, щоб працювали нові постійні члени", — прокоментував Макрон.

Глава Франції підкреслив, що право вето в Раді безпеки має бути обмежене в разі масових злочинів.

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Він закликав членів ООН до дій, щоб Росія вивела свої війська та відмовилася від військової агресії проти України.

"Ідеться не про те, щоб обрати табір між Сходом і Заходом або Північчю і Півднем. Ідеться про відповідальність усіх", — додав політик.

Країни, які обрали нейтральну позицію щодо війни в Україні, роблять історичну помилку, вважає Макрон. Він підкреслив, що всі мають відігравати певну роль, щоб покласти край військовій агресії Росії.

Водночас він зазначив, що має намір продовжувати діалог із Москвою для "пошуку миру".

"Я веду діалог із Росією з самого початку цієї [повномасштабної] війни, протягом усіх останніх місяців. І продовжуватиму вести цей діалог, оскільки таким чином, разом, ми прагнутимемо миру", — висловився з трибуни президент Франції.

20 вересня в Нью-Йорку розпочалися загальні дебати 77-ої сесії Генасамблеї ООН.

Зараз постійними членами Ради безпеки ООН є США, Великобританія, Китай, Франція та Росія. Усі вони мають право вето. Десять членів обираються Генеральною Асамблеєю на два роки за географічною ознакою.

Нагадаємо, 1 вересня президент Франції Емманюель Макрон уже говорив, що продовжить розмовляти з Путіним. Французький лідер заявив, що веде переговори з Кремлем, виходячи з принципів дипломатії та за погодженням із партнерами.

Раніше з'явилося відео розмови Макрона з Володимиром Зеленським уранці 24 лютого. Український лідер зокрема просив французького колегу зв'язатися з президентом РФ Путіним.