Тотальна війна: з'явилося відео розмови Макрона із Зеленським ранком 24 лютого

Ролик показує, як президент України Зеленський розповідає Макрону про повномасштабне російське вторгнення. Український лідер просить французького колегу зв'язатися із президентом РФ Путіним.

У мережі з'явилося відео, яке показує розмову президента Франції Еммануеля Макрона та президента України Володимира Зеленського вранці 24 лютого. Так, Зеленський розповідає французькому колезі про те, що Росія напала на Україну, відправивши війська на Київ.

"Тобто це означає, що вони направили свої спеціальні війська всюди на Київ?" — спитав Макрон Зеленського.

Той зазначив, що війська були відправлені не лише у бік української столиці, а й на інші великі міста, включно з Одесою. Зеленський зазначив, що війська виїхали з території Білорусі.

"Тож ми б'ємося всюди на нашій території. Скрізь, дійсно. Ми не могли уявити, що буде не так, як це було 2014-го. Їх набагато, набагато більше", — сказав Зеленський.

"Зрозуміло. Це тотальна війна", — сказав Макрон.

Згодом Зеленський попросив Макрона зв'язатися з президентом РФ Володимиром Путіним, а також створити з іншими західними політиками антивоєнну коаліцію. Президент України висловив упевненість, що президент США Джо Байден та інші політичні лідери зможуть зупинити РФ.

Тоді Макрон заявив, що Путін захоче поступок, а тому доведеться розпочати переговори. Зеленський відповів, що це розуміє. Французький лідер пообіцяв допомогти, після чого політики попрощалися.

[ + – ] Розмова Макрона та Зеленського.

Звідки взялося відео?

Ролик є фрагментом документального фільму "Un Président, l'Europe et la guerre" ("Президент, Європа і війна"). Він вийшов на екрани ще 30 червня.

"1 січня 2022 року Франція приймає головування у Раді Європейського союзу. Розпочавши свій термін, французький президент має намір разом зі своїми партнерами проштовхнути безліч реформ. Але війна в Україні змінює його плани. Приголомшена Європа має зіткнутися з найсерйознішою кризою з часів Другої світової війни", — сказано в описі картини.

Раніше Фокус писав, що Макрон запевнив, що продовжить розмовляти з Путіним. Французький лідер заявив, що веде переговори з Кремлем, виходячи з принципів дипломатії та за погодженням з партнерами.

Ще нагадаємо, що ЗМІ повідомили, що Макрон попросив лідера Ірану стати посередником у війні РФ проти України. Повідомляється, що після низки консультацій до Москви було направлено мирну ініціативу разом із важливим посланням міністра закордонних справ Ірану Хосейну Амір-Абдоллахіану.