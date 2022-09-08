Тотальная война: появилось видео разговора Макрона с Зеленским утром 24 февраля

Ролик показывает, как президент Украины Зеленский рассказывает Макрону о полномасштабном российском вторжении. Украинский лидер просит французского коллегу связаться с президентом РФ Путиным.

В сети появилось видео, которое показывает разговор президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского утром 24 февраля. Так, Зеленский рассказывает французскому коллеге о том, что Россия напала на Украину, отправив войска на Киев.

"То есть, это значит, что они направили свои специальные войска повсюду на Киев?" — спросил Макрон Зеленского.

Тот отметил, что войска были отправлены не только в сторону украинской столицы, но и на другие большие города, включая Одессу. Зеленский отметил, что войска выехали с территории Беларуси.

"Так что мы сражаемся повсюду на нашей территории. Повсюду, действительно. Мы не могли представить, что будет не так, как это было в 2014-м. Их намного, намного больше", — сказал Зеленский.

"Понятно. Это тотальная война", — сказал Макрон.

Затем Зеленский попросил Макрона связаться с президентом РФ Владимиром Путиным, а также создать с другими западными политиками антивоенную коалицию. Президент Украины выразил уверенность, что президент США Джо Байден и другие политические лидеры смогут остановить РФ.

Тогда Макрон заявил, что Путин захочет уступок, а потому придется начать переговоры. Зеленский ответил, что понимает это. Французский лидер пообещал помочь, после чего политики попрощались.

[ + – ] Разговор Макрона и Зеленского.

Откуда взялось видео?

Ролик является фрагментом документального фильма "Un Président, l'Europe et la guerre" ("Президент, Европа и война"). Он вышел на экраны еще 30 июня.

"1 января 2022 года Франция принимает председательство в Совете Европейского союза. Начав свой срок, французский президент намерен вместе со своими партнерами протолкнуть множество реформ. Но война на Украине меняет его планы. Ошеломленная Европа должна столкнуться с самым серьезным кризисом со времен Второй мировой войны", — сказано в описании картины.

Ранее Фокус писал, что Макрон заверил, что продолжит разговаривать с Путиным. Французский лидер заявил, что ведет переговоры с Кремлем исходя из принципов дипломатии и по согласованию с партнерами.

Еще напомним, что СМИ сообщили, что Макрон попросил лидера Ирана стать посредником в войне РФ против Украины. Сообщается, что после ряда консультаций в Москву была направлена мирная инициатива вместе с важным посланием министра иностранных дел Ирана Хосейна Амир-Абдоллахиана.