Тотальная война: появилось видео разговора Макрона с Зеленским утром 24 февраля
Ролик показывает, как президент Украины Зеленский рассказывает Макрону о полномасштабном российском вторжении. Украинский лидер просит французского коллегу связаться с президентом РФ Путиным.
В сети появилось видео, которое показывает разговор президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского утром 24 февраля. Так, Зеленский рассказывает французскому коллеге о том, что Россия напала на Украину, отправив войска на Киев.
"То есть, это значит, что они направили свои специальные войска повсюду на Киев?" — спросил Макрон Зеленского.
Тот отметил, что войска были отправлены не только в сторону украинской столицы, но и на другие большие города, включая Одессу. Зеленский отметил, что войска выехали с территории Беларуси.
"Так что мы сражаемся повсюду на нашей территории. Повсюду, действительно. Мы не могли представить, что будет не так, как это было в 2014-м. Их намного, намного больше", — сказал Зеленский.
"Понятно. Это тотальная война", — сказал Макрон.
Затем Зеленский попросил Макрона связаться с президентом РФ Владимиром Путиным, а также создать с другими западными политиками антивоенную коалицию. Президент Украины выразил уверенность, что президент США Джо Байден и другие политические лидеры смогут остановить РФ.
Тогда Макрон заявил, что Путин захочет уступок, а потому придется начать переговоры. Зеленский ответил, что понимает это. Французский лидер пообещал помочь, после чего политики попрощались.
Откуда взялось видео?
Ролик является фрагментом документального фильма "Un Président, l'Europe et la guerre" ("Президент, Европа и война"). Он вышел на экраны еще 30 июня.
"1 января 2022 года Франция принимает председательство в Совете Европейского союза. Начав свой срок, французский президент намерен вместе со своими партнерами протолкнуть множество реформ. Но война на Украине меняет его планы. Ошеломленная Европа должна столкнуться с самым серьезным кризисом со времен Второй мировой войны", — сказано в описании картины.
Ранее Фокус писал, что Макрон заверил, что продолжит разговаривать с Путиным. Французский лидер заявил, что ведет переговоры с Кремлем исходя из принципов дипломатии и по согласованию с партнерами.
Еще напомним, что СМИ сообщили, что Макрон попросил лидера Ирана стать посредником в войне РФ против Украины. Сообщается, что после ряда консультаций в Москву была направлена мирная инициатива вместе с важным посланием министра иностранных дел Ирана Хосейна Амир-Абдоллахиана.