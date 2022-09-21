Макрон призвал реформировать Совет безопасности ООН и ограничить право вето (видео)

По словам президента Франции, право вето в Совбезе должно быть ограничено в случае массовых преступлений. При этом Макрон подчеркнул, что будет продолжать диалог с Россией.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом политик заявил во время всеобщих дебатов 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мне хотелось бы, чтобы мы наконец-то занялись реформой Совета безопасности, чтобы она была более представительной, чтобы работали новые постоянные члены", – прокомментировал Макрон.

Глава Франции подчеркнул, что право вето в Совбезе должно быть ограничено при массовых преступлений.

[ + – ] О реформе ООН смотреть с 28 мин.

Он призвал членов ООН к действиям, чтобы Россия вывела свои войска и отказалась от военной агрессии против Украины.

"Речь не идет о том, чтобы выбрать лагерь между Востоком и Западом, или Севером и Югом. Речь идет об ответственности всех", – добавил политик.

Страны, избравшие нейтральную позицию по войне в Украине, совершают историческую ошибку, считает Макрон. Он подчеркнул, что все должны играть определенную роль, чтобы положить конец военной агрессии России.

В то же время, он отметил, что намерен продолжать диалог с Москвой для "поиска мира".

"Я веду диалог с Россией с самого начала этой [полномасштабной] войны, на всем протяжении последних месяцев. И буду продолжать вести этот диалог, поскольку таким образом, вместе, мы будем стремиться к миру", – высказался с трибуны президент Франции.

20 сентября в Нью-Йорке начались всеобщие дебаты 77-й сессии Генассамблеи ООН.

В настоящее время постоянными членами Совета безопасности ООН являются США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. Все они обладают правом вето. Десять членов избираются Генеральной Ассамблеей на два года по географическому признаку.

Напомним, 1 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон уже говорил, что продолжит разговаривать с Путиным. Французский лидер заявил, что ведет переговоры с Кремлем исходя из принципов дипломатии и по согласованию с партнерами.

Ранее появилось видео разговора Макрона с Владимиром Зеленским утром 24 февраля. Украинский лидер, в частности, просил французского коллегу связаться с президентом РФ Путиным.