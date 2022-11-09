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Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация в Херсоне и области Коллаборант Стремоусов погиб: что известно

"Путешественник на тот свет": в сети публикуют мемы о Стремоусове, погибшем в ДТП

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Фото: Скриншот | Кирилл Стремоусов

Украинцы в пабликах шутят о том, что коллаборанта на самом деле сбил Путин на фуре, а его смерть "подтвердил" Иосиф Кобзон.

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Сегодня, 9 ноября, в ДТП погиб коллаборант Кирилл Стремоусов, называвший себя "заместителем главы Херсонской области". В сети уже появились яркие мемы и шутки по этой теме. Украинцы смеются о том, что смерть Стремоусова "подтвердил" Иосиф Кобзон, а самого коллаборанта стали называть "гонщиком".

кирилл стремоусов, путешественник, гибель стремоусова, херсонская область, мемы, мемы про стремоусова Fullscreen

Часть пользователей интернета рассуждает на тему того, что смерть пособника оккупантов не была случайностью, и что за рулем сбившей его фуры мог сидеть Владимир Путин.

кирилл стремоусов, путешественник, гибель стремоусова, херсонская область, мемы, мемы про стремоусова Fullscreen

В целом украинцы склоняются к мысли, что пророссийского политика убили свои же, просто избавившись от него.

кирилл стремоусов, путешественник, гибель стремоусова, херсонская область, мемы, мемы про стремоусова Fullscreen

В само ДТП украинцы тоже не очень-то верят.

кирилл стремоусов, путешественник, гибель стремоусова, херсонская область, мемы, мемы про стремоусова Fullscreen

Также в сети обыгрывают старое фото с еще молодым Стремоусовым, где у него журналисты брали комментарий как у путешественника.

кирилл стремоусов, путешественник, гибель стремоусова, херсонская область, мемы, мемы про стремоусова Fullscreen

Теперь "мандрівник" отправился на тот свет, где его ждут "врата ада", шутят украинцы.

кирилл стремоусов, путешественник, гибель стремоусова, херсонская область, мемы, мемы про стремоусова Fullscreen

В мемах также используется официальная сводка Генштаба ВСУ со статистикой о потерях российской армии. Среди таких "потерь" теперь есть и Стремоусов.

кирилл стремоусов, путешественник, гибель стремоусова, херсонская область, мемы, мемы про стремоусова Fullscreen

Пользователи сети также иронизируют над тем, что коллаборант стал "гонщиком" и добавляют его к персонажам "Форсажа".

стремоусов, мемы Fullscreen
стремоусов, мемы, форсаж Fullscreen
стремоусов, мемы
стремоусов, мемы, форсаж

Украинцы также напоминают о том, что смерть –– это "отрицательная жизнь".

кирилл стремоусов, путешественник, гибель стремоусова, херсонская область, мемы, мемы про стремоусова Fullscreen

Одним из самых ярких мемов стал плакат, где о Стремоусове рассказывается как о "герое Украины", который самоотверженно взял на таран колонну российской техники и погиб.

кирилл стремоусов, путешественник, гибель стремоусова, херсонская область, мемы, мемы про стремоусова Fullscreen

Изначально было не совсем понятно, насколько правдивы новости о гибели Стремоусова. В Twitter шутят, что его смерть уже "подтвердил" Иосиф Кобзон.

кирилл стремоусов, путешественник, гибель стремоусова, херсонская область, мемы, мемы про стремоусова Fullscreen

Кроме того, в пабликах даже придумывают веселые четверостишия с упоминанием Стремоусова, боевых комаров и того же Кобзона.

кирилл стремоусов, путешественник, гибель стремоусова, херсонская область, мемы, мемы про стремоусова Fullscreen

Напомним, российские паблики сегодня, 9 ноября, около 15:00 написали о том, что Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. В телеграм-канале Стремоусова последняя публикация вышла сегодня в 7:48 утра, в ней он рассказывал о ситуации в Херсонской области.

Советник главы МВД Антон Геращенко считает, что за смертью Стремоусова стоит ФСБ, так как коллаборант выступал против сдачи Херсона и отступления войск РФ.

Позже гибель своего "заместителя" официально подтвердил так называемый "губернатор" Владимир Сальдо. Он рассказал, что у Стремоусова пятеро детей и ожидается шестой ребенок.