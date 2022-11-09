"Путешественник на тот свет": в сети публикуют мемы о Стремоусове, погибшем в ДТП

Украинцы в пабликах шутят о том, что коллаборанта на самом деле сбил Путин на фуре, а его смерть "подтвердил" Иосиф Кобзон.

Related video

Сегодня, 9 ноября, в ДТП погиб коллаборант Кирилл Стремоусов, называвший себя "заместителем главы Херсонской области". В сети уже появились яркие мемы и шутки по этой теме. Украинцы смеются о том, что смерть Стремоусова "подтвердил" Иосиф Кобзон, а самого коллаборанта стали называть "гонщиком".

Часть пользователей интернета рассуждает на тему того, что смерть пособника оккупантов не была случайностью, и что за рулем сбившей его фуры мог сидеть Владимир Путин.

В целом украинцы склоняются к мысли, что пророссийского политика убили свои же, просто избавившись от него.

В само ДТП украинцы тоже не очень-то верят.

Также в сети обыгрывают старое фото с еще молодым Стремоусовым, где у него журналисты брали комментарий как у путешественника.

Теперь "мандрівник" отправился на тот свет, где его ждут "врата ада", шутят украинцы.

В мемах также используется официальная сводка Генштаба ВСУ со статистикой о потерях российской армии. Среди таких "потерь" теперь есть и Стремоусов.

Пользователи сети также иронизируют над тем, что коллаборант стал "гонщиком" и добавляют его к персонажам "Форсажа".

Украинцы также напоминают о том, что смерть –– это "отрицательная жизнь".

Одним из самых ярких мемов стал плакат, где о Стремоусове рассказывается как о "герое Украины", который самоотверженно взял на таран колонну российской техники и погиб.

Изначально было не совсем понятно, насколько правдивы новости о гибели Стремоусова. В Twitter шутят, что его смерть уже "подтвердил" Иосиф Кобзон.

Кроме того, в пабликах даже придумывают веселые четверостишия с упоминанием Стремоусова, боевых комаров и того же Кобзона.

Напомним, российские паблики сегодня, 9 ноября, около 15:00 написали о том, что Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. В телеграм-канале Стремоусова последняя публикация вышла сегодня в 7:48 утра, в ней он рассказывал о ситуации в Херсонской области.

Советник главы МВД Антон Геращенко считает, что за смертью Стремоусова стоит ФСБ, так как коллаборант выступал против сдачи Херсона и отступления войск РФ.

Позже гибель своего "заместителя" официально подтвердил так называемый "губернатор" Владимир Сальдо. Он рассказал, что у Стремоусова пятеро детей и ожидается шестой ребенок.