"Мандрівник на той світ": у мережі публікують меми про Стремоусова, який загинув у ДТП

Українці в пабліках жартують, що колаборанта насправді збив Путін на фурі, а його смерть "підтвердив" Йосип Кобзон.

Related video

Сьогодні, 9 листопада, у ДТП загинув колаборант Кирило Стремоусов, який називав себе "заступником голови Херсонської області". У мережі вже з'явилися яскраві меми та жарти з цієї теми. Українці сміються про те, що смерть Стремоусова "підтвердив" Йосип Кобзон, а самого колаборанта почали називати "гонщиком".

Частина користувачів інтернету розмірковує на тему того, що смерть спільника окупантів не була випадковістю, і що за кермом фури, що збила його, міг сидіти Володимир Путін.

Загалом українці схиляються до думки, що проросійського політика вбили свої ж, просто позбувшись його.

У саму ДТП українці теж не дуже вірять.

Також у мережі обігрують старе фото із ще молодим Стремоусовим, де в нього журналісти брали коментар як у мандрівника.

Тепер "мандрівник" вирушив на той світ, де на нього чекають "брами пекла", жартують українці.

У мемах також використовується офіційне зведення Генштабу ЗСУ зі статистикою про втрати російської армії. Серед таких "втрат" тепер є й Стремоусов.

Користувачі мережі також іронізують над тим, що колаборант став "гонщиком" і додають його до персонажів Форсажу.

Українці також нагадують про те, що смерть — це "негативне життя".

Одним із найяскравіших мемів став плакат, де про Стремоусова розповідається як про "героя України", який самовіддано взяв на таран колону російської техніки та загинув.

Спочатку було не зовсім зрозуміло, наскільки правдивими є новини про загибель Стремоусова. У Twitter жартують, що його смерть уже "підтвердив" Йосип Кобзон.

Крім того, в пабліках навіть вигадують веселі чотиривірші зі згадкою Стремоусова, бойових комарів і того самого Кобзона.

Нагадаємо, російські пабліки сьогодні, 9 листопада, близько 15:00 написали про те, що Кирило Стремоусов загинув у ДТП. У телеграм-каналі Стремоусова остання публікація вийшла сьогодні о 7:48 ранку, в ній він розповідав про ситуацію на Херсонщині.

Радник голови МВС Антон Геращенко вважає, що за смертю Стремоусова стоїть ФСБ, оскільки колаборант виступав проти здачі Херсона та відступу військ РФ.

Пізніше загибель свого заступника офіційно підтвердив так званий губернатор Володимир Сальдо. Він розповів, що у Стремоусова п'ятеро дітей і очікується шоста дитина.