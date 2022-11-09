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Воєнний фокус Російсько-українська війна Ситуація в Херсоні та області Колаборант Стремоусов загинув: що відомо

"Мандрівник на той світ": у мережі публікують меми про Стремоусова, який загинув у ДТП

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Фото: Скриншот | Кирило Стремоусов

Українці в пабліках жартують, що колаборанта насправді збив Путін на фурі, а його смерть "підтвердив" Йосип Кобзон.

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Сьогодні, 9 листопада, у ДТП загинув колаборант Кирило Стремоусов, який називав себе "заступником голови Херсонської області". У мережі вже з'явилися яскраві меми та жарти з цієї теми. Українці сміються про те, що смерть Стремоусова "підтвердив" Йосип Кобзон, а самого колаборанта почали називати "гонщиком".

кирило стремоусов, мандрівник, загибель стремоусова, херсонська область, меми, меми про стремоусова Fullscreen

Частина користувачів інтернету розмірковує на тему того, що смерть спільника окупантів не була випадковістю, і що за кермом фури, що збила його, міг сидіти Володимир Путін.

кирило стремоусов, мандрівник, загибель стремоусова, херсонська область, меми, меми про стремоусова Fullscreen

Загалом українці схиляються до думки, що проросійського політика вбили свої ж, просто позбувшись його.

кирило стремоусов, мандрівник, загибель стремоусова, херсонська область, меми, меми про стремоусова Fullscreen

У саму ДТП українці теж не дуже вірять.

кирило стремоусов, мандрівник, загибель стремоусова, херсонська область, меми, меми про стремоусова Fullscreen

Також у мережі обігрують старе фото із ще молодим Стремоусовим, де в нього журналісти брали коментар як у мандрівника.

кирило стремоусов, мандрівник, загибель стремоусова, херсонська область, меми, меми про стремоусова Fullscreen

Тепер "мандрівник" вирушив на той світ, де на нього чекають "брами пекла", жартують українці.

кирило стремоусов, мандрівник, загибель стремоусова, херсонська область, меми, меми про стремоусова Fullscreen

У мемах також використовується офіційне зведення Генштабу ЗСУ зі статистикою про втрати російської армії. Серед таких "втрат" тепер є й Стремоусов.

кирило стремоусов, мандрівник, загибель стремоусова, херсонська область, меми, меми про стремоусова Fullscreen

Користувачі мережі також іронізують над тим, що колаборант став "гонщиком" і додають його до персонажів Форсажу.

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Українці також нагадують про те, що смерть — це "негативне життя".

кирило стремоусов, мандрівник, загибель стремоусова, херсонська область, меми, меми про стремоусова Fullscreen

Одним із найяскравіших мемів став плакат, де про Стремоусова розповідається як про "героя України", який самовіддано взяв на таран колону російської техніки та загинув.

кирило стремоусов, мандрівник, загибель стремоусова, херсонська область, меми, меми про стремоусова Fullscreen

Спочатку було не зовсім зрозуміло, наскільки правдивими є новини про загибель Стремоусова. У Twitter жартують, що його смерть уже "підтвердив" Йосип Кобзон.

кирилл стремоусов, мандрівник, загибель стремоусова, херсонська область, меми, меми про стремоусова Fullscreen

Крім того, в пабліках навіть вигадують веселі чотиривірші зі згадкою Стремоусова, бойових комарів і того самого Кобзона.

кирилл стремоусов, мандрівник, загибель стремоусова, херсонська область, меми, меми про стремоусова Fullscreen

Нагадаємо, російські пабліки сьогодні, 9 листопада, близько 15:00 написали про те, що Кирило Стремоусов загинув у ДТП. У телеграм-каналі Стремоусова остання публікація вийшла сьогодні о 7:48 ранку, в ній він розповідав про ситуацію на Херсонщині.

Радник голови МВС Антон Геращенко вважає, що за смертю Стремоусова стоїть ФСБ, оскільки колаборант виступав проти здачі Херсона та відступу військ РФ.

Пізніше загибель свого заступника офіційно підтвердив так званий губернатор Володимир Сальдо. Він розповів, що у Стремоусова п'ятеро дітей і очікується шоста дитина.