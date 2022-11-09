"Здійснив небезпечний маневр": у мережі з'явилися кадри з місця загибелі Стремоусова (фото, відео)

Від позашляховика колаборанта майже нічого не лишилося. За даними російських ЗМІ, водій машини, що рухалася на дуже великій швидкості, не впорався з керуванням.

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Винуватцем ДТП, в якому сьогодні загинув "заступник губернатора" окупованої Херсонської області Кирило Стремоусов, ймовірно, є водій вантажівки. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости" із посиланням на власне джерело.

Пропагандисти опублікували відео та фотографії з місця аварії. На кадрах видно, що позашляховик колаборанта дуже пошкоджено.

Як уточнює агентство, водій вантажівки нібито здійснив небезпечний маневр, а водій Стремоусова не впорався з керуванням, коли намагався уникнути зіткнення.

[ + – ] У машині відірвало бронекапсулу від шасі

Журналіст із місця події передає, що у позашляховика відірвало бронекапсулу від шасі.

"Шансів вижити у нього [Стремоусова] не було, тому що була дуже велика швидкість", – наголосив кореспондент РИА.

Як повідомляється, Стремоусов рухався із Херсона у бік окупованого Мелітополя Запорізької області.

[ + – ] Аварія сталася під Генічеськом Херсонської області

Пропагандистський Telegram-канал WarGonzo з посиланням на особистого водія Стремоусова написав, що ДТП сталася під Генічеськом у Херсонській області.

Нагадаємо, російські пабліки сьогодні, 9 листопада, близько 15:00 написали про те, що Кирило Стремоусов загинув у ДТП. У телеграм-каналі колаборанта остання публікація вийшла о 7.48 ранку, в ній він розповідав про ситуацію в окупованій Херсонській області.

Пізніше так званий "губернатор" Херсонської області Володимир Сальдо офіційно підтвердив загибель "заступника". Він розповів, що у Стремоусова п'ятеро дітей і очікується шоста дитина.

Фокус також зібрав меми та жарти на тему загибелі Стремоусова, які з'явилися в українських пабліках.