Курировал раздел имущества: в Мелитополе подорвали коллаборанта Трухина, — мэр

Экс-депутат Мелитопольского городского совета помогал оккупантам финансировать псевдореферендум по "присоединению" к РФ.

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Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошло покушение на пособника российских сил, бывшего депутата местного городского совета Дмитрия Трухина. Сейчас гауляйтер госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом в своем телеграм-канале во вторник, 15 ноября, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Сегодня в 08:37 Федоров написал о громком взрыве, который произошел в жилом районе на севере города возле 24-го училища, где базируются российские оккупанты. От взрыва в соседнем доме выбило окна до 4-го этажа, сообщил городской голова.

Спустя несколько часов Федоров сообщил, что Дмитрий Трухин получил травмы при взрыве возле подъезда дома и был доставлен в очень тяжелом состоянии в больницу. Мэр Мелитополя отметил, что Трухин является давним сторонником коллаборантов Мелитополя Евгения Балицкого и Галины Данильченко, был депутатом Мелитопольского горсовета трех созывов, в том числе от "Коммунистической партии" и ОПЗЖ, а также принимал участие в незаконных сессиях городской администрации.

По словам Федорова, Трухин был директором коммунального предприятия "Коммунальная собственность" и успел за время своей работы похитить городское имущество, за что впоследствии и был уволен.

"С начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году стал близким приспешником гауляйтеров и оккупантов. Вернулся в КП "Коммунальная собственность" и курировал незаконное распределение земли и имущества. Помогал в сборе средств для финансирования псевдореферендума", — написал мэр города.

Известно, что Дмитрий Трухин является братом Антона Трухина, который во время оккупации Мелитополя был назначен начальником сразу нескольких коммунальных предприятий в городе.

Напомним, ранее Запорожской области был взорван автомобиль с коллаборантом Максимом Зубаревым, главой так называемой военно-гражданской администрации поселка Акимовка, Мелитопольского района. В результате пособник оккупантов погиб.

Также мы писали о гибели Кирилла Стремоусова, коллаборанта, который был заместителем главы оккупационной администрации Херсонской области.