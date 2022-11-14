Под Запорожьем подорвали машину с коллаборантом Максимом Зубаревым: подробности

Известно, что коллаборант занимал должность "главы ВГА" с 7 мая, а до оккупации занимал должность директора коммунального предприятия "Чистота". Сразу после "назначения" он создал в поселке Акимовскую казачью дружину.

Related video

В Запорожской области был взорван автомобиль с коллаборантом Максимом Зубаревым, главой так называемой военно-гражданской администрации поселка Акимовка, Мелитопольского района. На странице Зубарева подтвердили его гибель.

[ + – ] Сообщение о смерти Максима Зубарева на его странице в Facebook Фото: Скриншот

Поселок Акимовка с марта 2022 года находится под российской оккупацией. Был проведен псевдо-референдум о присоединении этой территории к Российской Федерации.

Максим Зубарев был назначен главой так называемой военно-гражданской администрации поселка Акимовка 7 мая и прославился тем, что сразу создал Акимовскую казачью дружину.

Казаки должны были следить за порядком в поселке.

Максим Зубарев до того, как перейти на сторону врага, был заместителем директора коммунального предприятия "Чистота", секретарем Мелитопольского горкома КПУ, а также депутатом Мелитопольского горсовета. В 2010 году баллотировался на пост городского головы Мелитополя.

В 2015 году Максим Зубарев был арестован во время получения взятки: семи тысяч долларов за отзыв проекта решения сессии горсовета. Взятку Максим Зубарев, по версии следствия, требовал за отзыв проекта решения сессии о досрочном прекращении полномочий на тот момент еще секретаря городского совета Сергея Минько, исполнявшего обязанности мэра города.

Мелитопольский суд приговорил его к трем годам лишения свободы, но Зубарев выиграл апелляцию и добился отправки дела на повторное слушание. Интересы Зубарева в суде представляла Татьяна Монтян.

Напомним, 9 ноября в ДТП под Геническом погиб заместитель главы оккупационной администрации Херсонской области коллаборант Кирилл Стремоусов.

Отпевали Стремоусова в Александро-Невском соборе города Симферополя, а похоронили на центральном кладбище.

А уже 11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины и в город вошли украинские военные.