Стремоусов погиб в ДТП: что известно о "подвигах" коллаборанта (фото)

В его послужном списке — организация пророссийских митингов в Херсоне, пособничество оккупантам и участие в псевдореферендуме.

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Сегодня 9 ноября в ДТП под Геническом погиб заместитель главы оккупационной администрации Херсонской области коллаборант Кирилл Стремоусов. Об этом сообщает Telegram российского информационного агентства РБК.

Также сообщается, что "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев подтвердил смерть Стремоусова. В пабликах российских "военкоров" говорят о том, что вместе с херсонским гауляйтером в авто находился его водитель, которому удалось выжить.

Кем был Кирилл Стремоусов

Будущий пособник российских оккупантов родился в 26 декабря 1976 года в поселке Гольмовский, Никитовского райсовета Донецкой области. Высшее образование получил в Тернопольской академии народного хозяйства. Он называл себя православным христианином и имел пятерых детей.

В 2000-х занимался бизнесом — имел фирму "Вега", которая занималась торговлей корма для рыб за рубежом. А с 2007 года был на руководящем посте в Киевском комитете рыбного хозяйства.

В конце нулевых основал в Херсоне информационное агентство "Таврия-Ньюс" вместе с Устином Мальцевым. После чего увлекся эзотерикой и стал членом пророссийской секты "Концепция общественной безопасности".

В декабре 2013 Стремоусов зарегистрировал ОО "За президента Украины", которая поддерживала Виктора Януковича — позже он утверждал, что лично общался с Януковичем и заявлял, что украинская государственность держится только на плечах беглого президента.

"Подвиги" Стремоусова

В 2013 году Стремоусов устраивал так называемые русские пробежки под названием "Спасибо за победу", участники которого приносили флаги ультраправых национал-патриотических организаций России.

1 марта 2014 года Стремоусов был организатором пророссийского митинга в Херсоне, и имел намерение захватить административные здания с целью установления "Херсонской Народной Республики".

В феврале 2017 года Стремоусов избил полицейского, а позже вместе с пособниками устроили в кабинете городского головы Херсона беспорядки — они силой вывели мэра из здания горсовета и на улице его свалили на тротуар. 21 мая 2018 года Стремоусов поссорился с охранником платного пляжа и расстрелял его с травматического оружия.

Политическая деятельность

С 2017 по 2019 года Стремоусов возглавлял местный центр Социалистической партии Украины в Херсоне. Во время выборов в парламент Украины в 2019 году был самовыдвиженцем по 182 округу, но избран не был. С 2021 года состоял в пророссийской партии "Государство".

С началом полномасштабной войны в Украине Стремоусов сразу перешел на сторону оккупантов и возглавил незаконное собрание псевдооргана "Комитет спасения за мир и порядок". В своих публичных выступлениях он угрожал жителям оккупированного Херсона заключением за "инакомыслие", а также обещал провести "перепись населения" и призывал жителей региона участвовать в псевдореферендуме.

В последнее время Стремоусов говорил об эвакуации населения из Херсона и анонсировал "скорую развязку" в ситуации на Херсонском направлении.