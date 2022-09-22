Оккупанты запугивают население Херсона "ударом ВСУ" в день псевдореферендума

По словам коллаборанта Кирилла Стремоусова, захваченная территория Херсонской области полностью готова к проведению "голосования".

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Так называемый "заместитель главы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов запугивает население региона ударами Вооруженных сил Украины в день проведения псевдореферендума. Об этом пишет российское агентство ТАСС.

По его словам, по оккупированной области могут нанести удар "высокоточным оружием НАТО.

При этом коллаборант утверждает, что регион с технической стороны на 100 процентов готов к проведению так называемого "голосования".

В то же время, "глава администрации Херсонской области" Владимир Сальдо считает, что в день псевдореферендума "диверсии" в регионе возможны, но маловероятны. Он также добавил, что каждый "избирательный участок" будет находиться под охраной.

Сальдо рассказал, что в Херсоне создана "Центральная избирательная комиссия", ее так называемым председателем стала Марина Захарова. Также есть некие "территориальные комиссии".

"Абсолютно вся система, которая нужна для голосования, уже организована", – подчеркнул пособник оккупантов.

Бюллетени на фейковом голосовании будут на русском и украинском языках, в них будет только один вопрос – о выходе из состава Украины, создании самостоятельного государства и его вхождении в состав РФ.

Как сообщают оккупанты, в списках избирателей Херсонской области якобы числится 750 тыс. человек. Результаты "плебисцита" объявят через пять дней после завершения псевдореферендума.

Онлайн-голосования в регионе будет.

Напомним, 20 сентября так называемый глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что местные "власти" приняли решение о проведении "референдума" в украинском регионе.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань считает, что "голосование о присоединении к РФ" является попыткой ударить морально по херсонцам, которые ожидают деоккупацию. При этом он напоминает, что с точки зрения международного права, проведение референдума – нелегитимное.