В окупованому Мелітополі пролунав вибух у будинку колаборанта, — мер (фото)

Колаборант Андрій Бойко, як зазначають журналісти, внаслідок вибуху отримав контузію та був госпіталізований.

Related video

В окупованому Мелітополі пролунав сильний вибух у багатоквартирному будинку, де мешкає місцевий топколаборант. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер непідконтрольного міста Іван Федоров.

За його словами, у п'ятницю вранці, 11 листопада, пролунав вибух у багатоквартирному будинку, де мешкає колаборант Андрій Бойко.

Подальша доля "керівника спортивної сфери" Мелітополя, як зазначає Іван Федоров, наразі з'ясовується. Мер міста також уточнив, що потужний вибух пролунав у під'їзді багатоквартирного будинку, де проживав Андрій Бойко.

[ + – ] У Мелітополі пролунав вибух у будинку, де жив колаборант Андрій Бойко

Інформацію про інцидент у Мелітополі також підтвердило місцеве видання "РИА Мелитополь". Спочатку журналісти повідомили, що в одному з районів окупованого міста було підірвано автомобіль Андрія Бойка, але через час ЗМІ уточнило, що вибух пролунав у під'їзді багатоквартирного будинку.

"Ще фото з місця підриву колаборанта Бойка. Окупанти у своїх смітниках вже підтвердили, що він контужений і зараз перебуває у лікарні", — додали журналісти, публікуючи фотографії з місця інциденту.

[ + – ] У Мелітополі пролунав вибух у будинку, де жив колаборант Андрій Бойко [ + – ] У Мелітополі пролунав вибух у будинку, де жив колаборант Андрій Бойко [ + – ] У Мелітополі пролунав вибух у будинку, де жив колаборант Андрій Бойко

Видання "Обозреватель" зазначає, що до повномасштабного вторгнення Андрій Бойко обіймав посаду мелітопольської ДЮСШ №1 та співпрацював із місцевими депутатами. Після окупації Мелітополя колаборант перейшов на бік ЗС РФ та очолив "спортивний департамент" нелегітимної адміністрації.

Нагадаємо, у жовтні біля офісу пропагандистського телеканалу в Мелітополі пролунав потужний вибух. Окупаційна адміністрація повідомляла, що здетонував начинений вибухівкою автомобіль, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей.

Також повідомлялося, що на військовій базі ЗС РФ в Мелітополі відбулася масштабна "бавовна". Українські військовослужбовці завдали точного удару по заводу "Рефма", на території якого росіяни розміщували особовий склад.