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Военный Фокус Российско-украинская война

​В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв в доме коллаборанта, — мэр (фото)

Взрыв Мелитополь подрыв покушение коллаборант Андрей Бойко
В Мелитополе прогремел взрыв в доме, где жил коллаборант Андрей Бойко

Коллаборант Андрей Бойко, как отмечают журналисты, в результате взрыва получил контузию и был госпитализирован.

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В оккупированном Мелитополе прогремел сильный взрыв в многоквартирном доме, где проживает местный топ-коллаборант. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр неподконтрольного города Иван Федоров.

По его словам, в пятницу утром, 11 ноября, прогремел взрыв в многоквартирном доме, где проживает коллаборант Андрей Бойко.

Дальнейшая судьба "руководителя спортивной сферы" Мелитополя, как отмечает Иван Федоров, сейчас выясняется. Мэр города также уточнил, что мощный взрыв прогремел в подъезде многоквартирного дома, в котором проживал Андрей Бойко.

Коллаборант Андрей Бойко оккупанты Мелитополь коллаборационизм Fullscreen
В Мелитополе прогремел взрыв в доме, где жил коллаборант Андрей Бойко

Информацию об инциденте в Мелитополе также подтвердило местное издание "РИА Мелитополь". Сперва журналисты сообщили, что в одном из районов оккупированного города был подорван автомобиль Андрея Бойко, но через время СМИ уточнило, что взрыв прогремел в подъезде многоквартирного дома.

"Еще фото с места подрыва коллаборанта Бойко. Оккупанты в своих помойках уже подтвердили, что он контужен и сейчас находится в больнице", — добавили журналисты, публикуя фотографии с места инцидента.

Взрыв Мелитополь подрыв покушение коллаборант Андрей Бойко Fullscreen
В Мелитополе прогремел взрыв в доме, где жил коллаборант Андрей Бойко
Взрыв Мелитополь подрыв покушение коллаборант Андрей Бойко Fullscreen
В Мелитополе прогремел взрыв в доме, где жил коллаборант Андрей Бойко
Взрыв Мелитополь подрыв покушение коллаборант Андрей Бойко Fullscreen
В Мелитополе прогремел взрыв в доме, где жил коллаборант Андрей Бойко
Взрыв Мелитополь подрыв покушение коллаборант Андрей Бойко
Взрыв Мелитополь подрыв покушение коллаборант Андрей Бойко
Взрыв Мелитополь подрыв покушение коллаборант Андрей Бойко

Издание "Обозреватель" отмечает, что до полномасштабного вторжения Андрей Бойко занимал должность мелитопольской ДЮСШ №1 и сотрудничал с местными депутатами. После оккупации Мелитополя коллаборант перешел на сторону ВС РФ и возглавил "спортивный департамент" нелегитимной администрации.

Напомним, в октябре возле офиса пропагандистского телеканала в Мелитополе прогремел мощный взрыв. Оккупационная администрация сообщала, что сдетонировал начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате чего пострадали пятеро человек.

Также сообщалось, что на военной базе ВС РФ в Мелитополе произошла масштабная "бавовна". Украинские военнослужащие нанесли точный удар по заводу "Рефма", на территории которого россияне размещали личный состав.