​В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв в доме коллаборанта, — мэр (фото)

Коллаборант Андрей Бойко, как отмечают журналисты, в результате взрыва получил контузию и был госпитализирован.

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В оккупированном Мелитополе прогремел сильный взрыв в многоквартирном доме, где проживает местный топ-коллаборант. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр неподконтрольного города Иван Федоров.

По его словам, в пятницу утром, 11 ноября, прогремел взрыв в многоквартирном доме, где проживает коллаборант Андрей Бойко.

Дальнейшая судьба "руководителя спортивной сферы" Мелитополя, как отмечает Иван Федоров, сейчас выясняется. Мэр города также уточнил, что мощный взрыв прогремел в подъезде многоквартирного дома, в котором проживал Андрей Бойко.

[ + – ] В Мелитополе прогремел взрыв в доме, где жил коллаборант Андрей Бойко

Информацию об инциденте в Мелитополе также подтвердило местное издание "РИА Мелитополь". Сперва журналисты сообщили, что в одном из районов оккупированного города был подорван автомобиль Андрея Бойко, но через время СМИ уточнило, что взрыв прогремел в подъезде многоквартирного дома.

"Еще фото с места подрыва коллаборанта Бойко. Оккупанты в своих помойках уже подтвердили, что он контужен и сейчас находится в больнице", — добавили журналисты, публикуя фотографии с места инцидента.

[ + – ] В Мелитополе прогремел взрыв в доме, где жил коллаборант Андрей Бойко [ + – ] В Мелитополе прогремел взрыв в доме, где жил коллаборант Андрей Бойко [ + – ] В Мелитополе прогремел взрыв в доме, где жил коллаборант Андрей Бойко

Издание "Обозреватель" отмечает, что до полномасштабного вторжения Андрей Бойко занимал должность мелитопольской ДЮСШ №1 и сотрудничал с местными депутатами. После оккупации Мелитополя коллаборант перешел на сторону ВС РФ и возглавил "спортивный департамент" нелегитимной администрации.

Напомним, в октябре возле офиса пропагандистского телеканала в Мелитополе прогремел мощный взрыв. Оккупационная администрация сообщала, что сдетонировал начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате чего пострадали пятеро человек.

Также сообщалось, что на военной базе ВС РФ в Мелитополе произошла масштабная "бавовна". Украинские военнослужащие нанесли точный удар по заводу "Рефма", на территории которого россияне размещали личный состав.