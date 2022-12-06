Взрыв в Мелитополе: мэр сообщил о покушении на экс-соратника Ильи Кивы (фото)

Речь идет о коллаборанте Николае Волыке, который до захвата города был местным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ.

Related video

Во вторник утром, 6 декабря, в оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр населенного пункта Иван Федоров.

По его словам, в Мелитополе прогремел настолько мощный взрыв, что его услышало полгорода.

Через какое-то время Иван Федоров уточнил, что утреннее ЧП в оккупированном городе — покушение на коллаборанта Николая Волыка. По словам мэра, до вторжения ВС РФ он возглавлял городскую ячейчку Социалистической партии и был депутатом Мелитопольского горсовета.

"После захвата Мелитополя стал активным приспешником местных коллаборантов. В 6 утра было громко у подъезда предателя. На место взрыва сразу же приехали скорые. Вероятно, "русский мир" отвернулся от коллаборанта. Уточняем информацию о том, насколько сильно поджарился", — добавил Федоров, комментируя утреннюю "бавовну" в захваченном населенном пункте.

Региональное издание "РИА Мелитополь" также сообщает, что силы сопротивления осуществили покушение на коллаборанта Николая Волыка. Мощный взрыв, по словам журналистов, прогремел возле первого подъезда "5-й дроби" на Микрорайоне.

"Поджарился" коллаборант Николай Волык — депутат Мелитопольского райсовета от партии ОПЗЖ. Одно время он был соучредителем предприятия, занимающегося перевозками — АТП "АСА". Также Волык мечтал о политической карьере и дружил с Кивой. Даже возглавил городскую организацию Социалистической партии Украины. Однако с Кивой не сложилось и он подался в ОПЗЖ", — добавили журналисты, комментируя покушение на коллаборанта.

[ + – ] В Мелитополе совершили покушение на коллаборанта Николая Волыка [ + – ] В Мелитополе совершили покушение на коллаборанта Николая Волыка

Отметим, что в начале ноября в Мелитополе было совершено другое покушение на коллаборанта. Так, мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме, в котором проживал сотрудничавший с оккупационными властями Андрей Бойко.

Также сообщалось, что несколькими днями позже партизаны осуществили новое покушение на топ-коллаборанта в Мелитополе. Мощным взрывом был тяжело ранен бывший депутат горсовета Дмитрий Трухин, помогавший захватчикам финансировать псевдореферендум по "присоединению" к РФ.