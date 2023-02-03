В Энергодаре подорвали автомобиль коллаборанта-силовика, — мэр Мелитополя (фото, видео)

Транспортное средство, по предварительным данным, принадлежало экс-полицейскому Евгению Кузьмину. Оккупационная администрация подтвердила, что в результате взрыва погиб "сотрудник МВД".

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Утром 3 февраля в оккупированном Энергодаре Запорожской области взорвался автомобиль, который принадлежал топ-коллаборанту. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, масштабный взрыв прогремел в Энергодаре около 7:00 утра.

Иван Федоров утверждает, что в результате ЧП был подорван автомобиль, принадлежавший бывшему сотруднику правоохранительных органов, который после оккупации города перешел на сторону ВС РФ.

"Утро коллаборантов должно начинаться не с кофе. Вероятно сработало взрывное устройство. Уточняем информацию, у кого из коллаборантов больше не получится сотрудничать с россиянами", — добавил мэр Мелитополя, комментируя "бавовну" в Энергодаре.

[ + – ] В Энергодаре подорвали автомобиль коллаборанта Евгения Кузьмина

Информацию о подрыве автомобиля в захваченном Энергодаре также публикует региональное издание "РИА Мелитополь". По данным журналистов, взрыв был настолько мощным, что в соседнем доме в нескольких квартирах выбило стекла.

Позже издание уточнило, что автомобиль, вероятно, принадлежал бывшему полицейскому Евгению Кузьмину, который перешел на сторону ВС РФ и начал работать в оккупационных силовых ведомствах. По предварительной информации, коллаборант получил смертельные ранения после подрыва автомобиля.

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов подтверждает информацию о покушении, в результате которого погиб "сотрудник МВД". Коллаборант также назвал подрыв автомобиля терактом.

Напомним, что в декабре в оккупированном Мелитополе было совершено покушение на экс-соратника Ильи Кивы. Мощный взрыв прогремел возле подъезда многоквартирного дома, в котором жил коллаборант Николай Волык, перешедший на сторону россиян после захвата города.

Также в ноябре в оккупированном Мелитополе было совершено еще одно покушение на топ-коллаборанта Андрея Бойко, который после захвата города занял должность "руководителя спортивной сферы".