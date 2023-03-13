Партизаны подорвали железнодорожные пути в оккупированной Херсонской области (видео)

Украинское движение "Атеш" провело успешную операцию на захваченной россиянами территории. Таким образом подпольщики пытаются помешать снабжению ВС РФ в оккупированных регионах.

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Украинские партизаны продолжают оказывать сопротивление российским захватчикам на оккупированных территориях. Участники движения "Атеш" в субботу, 11 марта, подорвали железнодорожные пути между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск в Херсонской области. Об этом участники подпольной организации рассказали у себя в Telegram-канале, опубликовав соответствующее видео.

Как уточняют в партизанском движении, диверсию на железной дороге провели с целью помешать снабжению российских войск на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

Подпольщики подчеркивают, что в результате достигли ожидаемого результата.

"Агенты "Атеш" постоянно проводят разведку, чтобы добиться таких результативных операций", — рассказали участники движения.

Информацию "Атеш" подтвердили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

При этом в ЦНС поблагодарили жителей оккупированных территорий за информирование о передвижении и размещении личного состава и военной техники врага.

"Вместе с вами мы превращаем жизнь оккупантов в ад", — говорится в сообщении Нацсопротивления.

Напомним, 9 марта ЦНС сообщил, что оккупационные власти в Крыму формируют планы эвакуации для сотрудников своих псевдоадминистраций. Россияне создают списки работников и членов их семей, которые должны быть эвакуированы с полуострова в первую очередь.

1 марта Центр нацсопротивления проинформировал, что оккупанты перестали начислять социальные выплаты владельцам украинских паспортов на захваченных территориях .