Партизани підірвали залізничні колії в окупованій Херсонській області (відео)

Український рух "Атеш" провів успішну операцію на захопленій росіянами території. Так, підпільники намагаються перешкодити постачанню ЗС РФ в окупованих регіонах.

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Українські партизани продовжують чинити опір російським загарбникам на окупованих територіях. Учасники руху "Атеш" у суботу, 11 березня, підірвали залізничні колії між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ у Херсонській області. Про це учасники підпільної організації розповіли у себе в Telegram-каналі, опублікувавши відповідне відео.

Як уточнюють у партизанському русі, диверсію на залізниці провели з метою завадити постачанню російських військ на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

Підпільники наголошують, що зрештою досягли очікуваного результату.

"Агенти "Атеш" постійно проводять розвідку, щоб досягти таких результативних операцій", — розповіли учасники руху.

Інформацію "Атеш" підтвердили у Центрі національного спротиву (ЦНС).

При цьому в ЦНС подякували мешканцям окупованих територій за інформування про пересування та розміщення особового складу та військової техніки ворога.

"Разом із вами ми перетворюємо життя окупантів на пекло", — йдеться в повідомленні Нацопору.

Нагадаємо, 9 березня ЦНС повідомив, що окупаційна влада в Криму формує плани евакуації для співробітників своїх псевдоадміністрацій. Росіяни створюють списки працівників і членів їхніх сімей, які мають бути евакуйовані з півострова насамперед.

1 березня Центр нацспротиву поінформував, що окупанти перестали нараховувати соціальні виплати власникам українських паспортів на захоплених територіях.