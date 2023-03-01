Окупанти відмовляють у соцвиплатах українцям, які не отримали паспорт РФ, — ЦНС

Окупаційна "влада" також заборонила обіг гривні. Багато мешканців захоплених територій залишилися повністю без засобів для існування.

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Російські окупанти на захоплених територіях перестали нараховувати соціальні виплати власникам українських паспортів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Нововведення діє з 1 березня 2023 року. Відтепер пенсії та інші соціальні виплати на тимчасово окупованих територіях можуть отримувати ті, хто погодився оформити паспорт Російської Федерації. Людей із українськими документами залишать без соцвиплат.

"З 1 березня на тимчасово окупованих територіях почали діяти "правила" виплат пенсій та соціальних виплат РФ", — йдеться у повідомленні.

Ввести цю новацію вирішили з однієї причини — процес "паспортизації" жителів тимчасово окупованих територій іде вкрай повільно. Українці ігнорують заклики окупаційних "влад" про необхідність заміни документів, що засвідчують особу.

"При цьому ворог заборонив обіг гривні, тобто позбавив місцеве населення українських виплат. Отже, жителі окупованих територій залежні від виплат РФ і росіяни фактично тримають їх у заручниках", — додали в ЦНС.

У Луганській ОВА 1 березня повідомили, що окупанти відмовилися підвищувати соціальні виплати тим, хто оформив собі паспорт Російської Федерації. Окупаційна влада це пояснює тим, що через спрощену процедуру там немає даних про особу.

Нагадаємо, 23 лютого радник мера Петро Андрющенко зазначав, що мешканців Маріуполя шляхом шантажу просять відмовитись від українського паспорта. У місті неможливо влаштуватися працювати без російських документів.

1 лютого в ЦНС повідомляли, що окупанти вигадали новий спосіб змусити мешканців Запоріжжя отримати паспорт РФ. Російські агресори конфіскували квартири українців, які виїхали з регіону після початку війни. Наразі їм пропонують повернути вкрадене житло, якщо вони погодяться отримати російський паспорт, розповідають у Центрі національного спротиву.