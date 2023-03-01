Оккупанты отказывают в соцвыплатах украинцам, которые не получили паспорт РФ, — ЦНС

Оккупационные "власти" также запретили оборот гривны. Многие жители захваченных территорий остались полностью без средств для существования.

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Российские оккупанты на захваченных территориях перестали начислять социальные выплаты владельцам украинских паспортов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Нововведение" действует с 1 марта 2023 года. Отныне пенсии и другие социальные выплаты на временно оккупированных территориях могут получать только те, кто согласился оформить паспорт Российской Федерации. Людей с украинскими документами оставят без соцвыплат.

"С 1 марта на временно оккупированных территориях начали действовать "правила" выплат пенсий и социальных выплат РФ", — говорится в сообщении.

Ввести это новшество решили по одной причине — процесс "паспортизации" жителей временно оккупированных территорий идет крайне медленно. Украинцы игнорируют призывы оккупационных "властей" о необходимости замены документов, удостоверяющих личность.

"При этом враг запретил оборот гривны, то есть, лишил местное население и украинских выплат. Следовательно, жители оккупированных территорий зависимы от выплаты РФ и россияне фактически держат их в заложниках", — добавили в ЦНС.

В Луганской ОВА 1 марта сообщили, что оккупанты отказались повышать социальные выплаты тем, кто оформил себе паспорт Российской Федерации. Оккупационные власти это объясняют тем, что из-за упрощенной процедуры там нет данных о личности.

Напомним, 23 февраля советник мэра Петр Андрющенко отмечал, что жителей Мариуполя путем шантажа просят отказаться от украинского паспорта. В городе невозможно устроиться на работу без российских документов.

1 февраля в ЦНС сообщали, что оккупанты придумали новый способ заставить жителей Запорожья взять паспорт РФ. Российские агрессоры "конфисковали" квартиры украинцев, которые выехали из региона после начала войны. Теперь им предлагают вернуть украденное жилье, если они согласятся взять российский паспорт, рассказывают в Центре национального сопротивления.