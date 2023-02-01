Оккупанты придумали новый способ заставить жителей Запорожья взять паспорт РФ, — ЦНС

Российские агрессоры "конфисковали" квартиры украинцев, которые выехали из региона после начала войны. Теперь им предлагают вернуть украденное жилье, если они согласятся взять российский паспорт, рассказывают в Центре национального сопротивления.

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Российские агрессоры на временно оккупированных территориях Запорожской области придумали новый способ, как заставить местное население брать российские паспорта. Оккупанты обещают вернуть жилье тем, кто ранее выехал, если они возьмут российский паспорт, информирует Центр национального сопротивления в публикации от 1 февраля.

"В настоящее время россияне проводят регистрацию "бесхозного имущества". Под этим названием скрывается захваченное имущество, владельцы которого уехали от российской оккупации. Такое имущество оккупанты заселяют гастролерами из РФ, или "приватизируют", — говорится в публикации.

Недавно российские агрессоры обещали, что будут исключать это жилье из списка "бесхозяйного имущества" для тех, кто согласится получить российский паспорт. Таким образом собственников имущества открыто шантажируют и требуют взять российское гражданство.

"Помимо этого россияне пообещали вернуть охотничье оружие, которое ранее отобрали у жителей, если те тоже получают паспорта РФ и докажут свою "лояльность", — добавили в ЦНС.

Напомним, несколькими днями ранее украинские СМИ писали, что перед выборами в Госдуму российский депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий старается запомниться людям на оккупированных территориях "скандалами и хайпом", поэтому он предложил "присоединить" Кирилловку к Мелитополю.

30 января советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне намерены переименовать оккупированный город в Жданов, а российская пропаганда готовит к этому общественное мнение.