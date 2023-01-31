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Военный Фокус Российско-украинская война

Вместо взятия Запорожья: оккупанты решили "присоединить" Кирилловку к Мелитополю

Мелитополь, Запорожская область, оккупация, присоединение, Кирилловка
Фото: Из открытых источников | Мелитополь

По словам журналистов, перед выборами в Госдуму российский депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий старается запомниться людям на оккупированных территориях "скандалами и хайпом".

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Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) и глава одноименной фракции в Государственной думе РФ Леонид Слуцкий предложил присоединить к оккупированному Мелитополю Запорожской области ближайшие села и поселок Кирилловку, который находится на расстоянии более 60 км от него. Об этом пишет украинское издание "РИА Мелитополь".

Авторы публикации отмечают, что в преддверии выборов в Госдуму Слуцкий начал часто появляться в захваченном российскими войсками Мелитополе. По словам журналистов, депутат подражает покойному лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, пытаясь "запомниться электорату скандалами и хайпом".

Во время своего визита в оккупированную Кирилловку 21 января Леонид Слуцкий сообщил местным жителям об объединении их поселка с Мелитополем.

"Села, которые входят в сельское поселение (так россияне называют громады, — ред.), будут присоединены к городу Мелитополь", — сказал Слуцкий.

Мелитополь, Запорожская область, оккупация, присоединение, Кирилловка Fullscreen
Кирилловка находится на расстоянии более 60 км от Мелитополя

По словам журналистов, жители Кирилловки, вероятно, не восприняли это заявление всерьез, так как никакой реакции с их стороны не последовало. Чтобы завязать дискуссию по этому поводу, коллаборанты вынесли инициативу Слуцкого на обсуждение в одном из Telegram-каналов, однако и это не принесло желаемого эффекта.

Мелитополь, Запорожская область, оккупация, присоединение, Кирилловка Fullscreen
Коллаборанты попытались завязать дискуссию с жителями Кирилловки

"Желающих обсудить эту тему не оказалось. Видимо, жителям Кирилловки, Атманая и других сел она показалась уж слишком бредовой", — предположили авторы публикации.

Представители СМИ также полагают, что подобные решения российских политиков могут свидетельствовать о том, что в РФ больше не рассчитывают на "взятие" Запорожья и решили укреплять "новый областной центр".

Напомним, что 30 января в Телеграм-канале "Ищи своих", который ведут украинские журналисты, появилась информация о том, что в оккупированном Мелитополе "кадыровцы" избили оператора НТВ и изнасиловали российскую пропагандистку.

Фокус также писал о том, что согласно заявлению мэра Мелитополя Ивана Федорова от 13 января, в оккупированном городе россиян уже больше, чем местных жителей. По его словам, оккупанты свозят в населенный пункт людей из российских "глубинок".