Вместо взятия Запорожья: оккупанты решили "присоединить" Кирилловку к Мелитополю

По словам журналистов, перед выборами в Госдуму российский депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий старается запомниться людям на оккупированных территориях "скандалами и хайпом".

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Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) и глава одноименной фракции в Государственной думе РФ Леонид Слуцкий предложил присоединить к оккупированному Мелитополю Запорожской области ближайшие села и поселок Кирилловку, который находится на расстоянии более 60 км от него. Об этом пишет украинское издание "РИА Мелитополь".

Авторы публикации отмечают, что в преддверии выборов в Госдуму Слуцкий начал часто появляться в захваченном российскими войсками Мелитополе. По словам журналистов, депутат подражает покойному лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, пытаясь "запомниться электорату скандалами и хайпом".

Во время своего визита в оккупированную Кирилловку 21 января Леонид Слуцкий сообщил местным жителям об объединении их поселка с Мелитополем.

"Села, которые входят в сельское поселение (так россияне называют громады, — ред.), будут присоединены к городу Мелитополь", — сказал Слуцкий.

[ + – ] Кирилловка находится на расстоянии более 60 км от Мелитополя

По словам журналистов, жители Кирилловки, вероятно, не восприняли это заявление всерьез, так как никакой реакции с их стороны не последовало. Чтобы завязать дискуссию по этому поводу, коллаборанты вынесли инициативу Слуцкого на обсуждение в одном из Telegram-каналов, однако и это не принесло желаемого эффекта.

[ + – ] Коллаборанты попытались завязать дискуссию с жителями Кирилловки

"Желающих обсудить эту тему не оказалось. Видимо, жителям Кирилловки, Атманая и других сел она показалась уж слишком бредовой", — предположили авторы публикации.

Представители СМИ также полагают, что подобные решения российских политиков могут свидетельствовать о том, что в РФ больше не рассчитывают на "взятие" Запорожья и решили укреплять "новый областной центр".

Напомним, что 30 января в Телеграм-канале "Ищи своих", который ведут украинские журналисты, появилась информация о том, что в оккупированном Мелитополе "кадыровцы" избили оператора НТВ и изнасиловали российскую пропагандистку.

Фокус также писал о том, что согласно заявлению мэра Мелитополя Ивана Федорова от 13 января, в оккупированном городе россиян уже больше, чем местных жителей. По его словам, оккупанты свозят в населенный пункт людей из российских "глубинок".