Замість взяття Запоріжжя: окупанти вирішили "приєднати" Кирилівку до Мелітополя

За словами журналістів, перед виборами до Держдуми російський депутат від ЛДПР Леонід Слуцький намагається запам'ятатися людям на окупованих територіях "скандалами та хайпом".

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Голова Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) та голова однойменної фракції у Державній думі РФ Леонід Слуцький запропонував приєднати до окупованого Мелітополя Запорізької області найближчі села та селище Кирилівка, що на відстані понад 60 км від нього. Про це пише українське видання "РІА Мелітополь".

Автори публікації зазначають, що напередодні виборів до Держдуми Слуцький почав часто з'являтися у захопленому російськими військами Мелітополі. За словами журналістів, депутат наслідує покійного лідера ЛДПР Володимира Жириновського, намагаючись "запам'ятатися електорату скандалами та хайпом".

Під час свого візиту до окупованої Кирилівки 21 січня Леонід Слуцький повідомив місцевим жителям про об'єднання їхнього селища з Мелітополем.

"Села, які входять до сільського поселення (так росіяни називають громади, — ред.), будуть приєднані до міста Мелітополь", — сказав Слуцький.

[ + – ] Кирилівка знаходиться на відстані понад 60 км від Мелітополя.

За словами журналістів, жителі Кирилівки, ймовірно, не сприйняли цю заяву всерйоз, оскільки жодної реакції з їхнього боку не було. Щоб зав'язати дискусію з цього приводу, колаборанти винесли ініціативу Слуцького на обговорення в одному з Telegram-каналів, проте це не дало бажаного ефекту.

[ + – ] Колаборанти спробували зав'язати дискусію з жителями Кирилівки

"Охочих обговорити цю тему не виявилося. Мабуть, жителям Кирилівки, Атманая та інших сіл вона здалася надто маячною", — припустили автори публікації.

Представники ЗМІ також вважають, що подібні рішення російських політиків можуть свідчити про те, що в РФ більше не розраховують на "взяття" Запоріжжя та вирішили зміцнювати "новий обласний центр".

Нагадаємо, що 30 січня у Телеграм-каналі "Шукай своїх", який ведуть українські журналісти, з'явилася інформація про те, що в окупованому Мелітополі "кадировці" побили оператора НТВ та зґвалтували російську пропагандистку.

Фокус також писав про те, що згідно із заявою мера Мелітополя Івана Федорова від 13 січня, в окупованому місті росіян уже більше, ніж місцевих жителів. За його словами, окупанти звозять до населеного пункту людей із російських "глибинок".