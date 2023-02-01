Окупанти вигадали новий спосіб змусити мешканців Запоріжжя отримати паспорт РФ, — ЦНС

Російські агресори конфіскували квартири українців, які виїхали з регіону після початку війни. Наразі їм пропонують повернути вкрадене житло, якщо вони погодяться взяти російський паспорт, розповідають у Центрі національного спротиву.

Related video

Російські агресори на тимчасово окупованих територіях Запорізької області вигадали новий спосіб, як змусити місцеве населення отримувати російські паспорти. Окупанти обіцяють повернути житло тим, хто раніше виїхав, якщо вони отри мають російський паспорт, повідомляє Центр національного спротиву в публікації від 1 лютого.

"Наразі росіяни проводять реєстрацію "безгоспного майна". Під цією назвою ховається захоплене майно, власники якого поїхали від російської окупації. Таке майно окупанти заселяють гастролерами з РФ, або "приватизують"", — йдеться у публікації.

Нещодавно російські агресори обіцяли, що виключатимуть це житло зі списку безгосподарного майна для тих, хто погодиться отримати російський паспорт. Таким чином, власників майна відкрито шантажують і вимагають отримати російське громадянство.

"Окрім цього, росіяни пообіцяли повернути мисливську зброю, яку раніше відібрали у жителів, якщо ті теж отримають паспорти РФ і доведуть свою "лояльність", — додали в ЦНС.

Нагадаємо, декількома днями раніше українські ЗМІ писали, що перед виборами до Держдуми російський депутат від ЛДПР Леонід Слуцький намагається запам'ятатися людям на окупованих територіях "скандалами та хайпом", тому він запропонував "приєднати" Кирилівку до Мелітополя.

30 січня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що росіяни мають намір перейменувати окуповане місто на Жданов, а російська пропаганда готує до цього громадську думку.