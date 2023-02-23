Мешканців Маріуполя шляхом шантажу просять відмовитись від українського паспорта, — радник мера

У місті, за словами Петра Андрющенка, неможливо влаштуватися на роботу без паспорта країни-агресора. Росіяни погрожують жителям залишити їх без виплат і пенсій, якщо вони не відмовляться від українського громадянства.

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В окупованих областях продовжується масова паспортизація громадян. Ті, хто відмовився, можуть залишитися без роботи і грошей, про що у власному Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Примусова паспортизація все ще триває, і на окупованих територіях України панує повне безробіття. Практично неможливо влаштуватися працювати без російського паспорта, і навіть люди ризикують залишитися без соціальних виплат і пенсій.

"Однак лише примусом знущання не закінчуються. Маріупольці змушені шикуватися в добові черги, ходити на незрозумілі переклички, щоб мати шанс на виживання у місті. Окрема історія про відмову від громадянства України. Хочеш паспорт Росії – відмовляйся. Усі розмови пропагандистів, що це не так, що це не так! — лише розмови", — йдеться у повідомленні під постом.

Петро Андрющенко зазначив, що це, напевно, єдина країна у світі, яка примусово всім підряд роздає своє громадянство, і вважає це престижною величчю.

Саме тому жителям Маріуполя дали одну пораду — тікати. Таку ж процедуру мають пройти і чоловіки.

"Нічого чекати. За паспортом прийде військовий облік, повістка, фронт, смерть. Рятуйте своє життя і гідність. Поки є шанс", — каже радник мера.

Нагадаємо, 22 лютого по всій Донецькій області пролунали вибухи. Насамперед постраждали Маріуполь, Іловайськ та Дебальцеве. У Маріупольській міській раді повідомили, що є інформація про два влучення в місцях скупчення ворожої сили.

6 лютого у міській раді зазначили, що росіяни перекидають в Маріуполь важку артилерію, ППО та живу силу. У порту зафіксовано переміщення щонайменше 8 одиниць РСЗВ, 6 автобусів із поки живою силою, 6 вантажівок із БК та дві системи ППО типу С-300