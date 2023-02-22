Маріуполь, Іловайськ, Дебальцеве: по всій Донецькій області пролунали вибухи, — ЗМІ (відео)

У Маріупольській міській раді повідомили, що є інформація про два влучення в місцях скупчення ворожої сили.

Related video

В окупованому Росією Маріуполі чули 11 вибухів. Про це заявили у місцевій міській раді в Telegram.

"Перший вибух прогримів о 22:33. Попередньо є інформація про два влучення — в районі АС-2 (Центральний район) та Стан-3000 (Кальміуський район). Ймовірно, в місцях скупчення ворожої сили", — сказано в повідомленні.

Крім того, там повідомили, що є проблеми з електропостачанням та зв'язком у Центральному та Лівобережному районах. Проте інформація потребує перевірки. Крім того, у мережі публікують відео з місця подій.

[ + – ] Вибухи в Маріуполі

Також місцеві канали в Telegram повідомили про вибухи у містах Донецьк, Макіївка, Харцизьк, Дебальцеве, Іловайськ.

[ + – ] Вибухи у містах Донецьк, Макіївка, Харцизьк, Дебальцеве, Іловайськ

Раніше Фокус писав, що ЗМІ показали супутникові фото знищених РФ міст та сіл. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні з'явилися міста, зруйновані на 90%. У них не залишилося не лише житлових будинків. Загарбники зруйнували школи, дитячі садки, лікарні та об'єкти критичної інфраструктури.

Також нагадаємо, що в МЗС РФ роз'яснили слова Путіна про зупинення участі в ДСНО. У відомстві стверджують, що Росія продовжить дотримуватися деяких положень ядерної угоди та обмінюватися зі США повідомленнями про пуски МБР та БРПЛ.