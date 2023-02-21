"Може бути оборотне": в МЗС РФ роз'яснили слова Путіна про вихід із ДСНО

У відомстві стверджують, що Росія продовжить дотримуватися деяких положень ядерної угоди та обмінюватися зі США повідомленнями про пуски МБР та БРПЧ.

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У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації уточнили заяву президента Володимира Путіна про зупинення дії Договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). У відомстві заявили, що Росія продовжить дотримуватися зазначених в угоді кількісних обмежень. Про це йдеться на офіційному сайті МЗС РФ.

Повідомляється, що Росія також має намір обмінюватися зі США повідомленнями про пуски МБР і БРПЧ, ґрунтуючись на угоді між СРСР та США 1988 року. У публікації наголосили, що рішення Путіна про призупинення дії ДСНО може бути оборотним.

"Для цього у Вашингтоні мають проявити політичну волю, докласти сумлінних зусиль з метою спільної деескалації та створення умов для відновлення повноформатного функціонування Договору та, відповідно, всебічного забезпечення його життєздатності", — заявили в МЗС РФ.

У відомстві також звинуватили США у спробах підірвати національну безпеку Росії та діях, які нібито суперечать преамбулі ДСНО.

"Крайній ступінь ворожості Вашингтона, конфронтація, що нагнітається ним, і відкрито взятий курс на зловмисну ескалацію конфлікту в Україні та навколо неї, створили для нас принципово іншу ситуацію в галузі безпеки", — йдеться в публікації.

В МЗС РФ вважають, що країни НАТО "консолідувалися на антиросійському ґрунті", практикують так звані "спільні ядерні місії", проголосили себе "ядерним альянсом", а також прагнуть розширення на схід.

Також повідомляється, що США нібито вже давно порушують центральні положення ядерної угоди. У російському відомстві заявили, що Вашингтон в односторонньому порядку виключив із зарахування по ДСНО понад 100 одиниць американських стратегічних наступальних озброєнь.

Нагадаємо, що 21 лютого президент Росії Володимир Путін виступив зі щорічним посланням Федеральним зборам, у процесі якого повідомив про вихід з угоди зі США про стратегічні наступальні озброєння.

Фокус також писав про те, що держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував заяву президента Російської Федерації про призупинення участі в ДСНО, назвавши її "глибоко невдалою і безвідповідальною".