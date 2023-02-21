"Вкрай безвідповідально": у США відреагували на вихід РФ з ядерної угоди

За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, Вашингтон уважно стежитиме за тим, що насправді відбувається в Росії.

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Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прокоментував заяву президента Російської Федерації про припинення участі в Договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), назвавши її "глибоко невдалою та безвідповідальною". Про це пише CNN.

Блінкен зазначив, що США зі свого боку мають намір продовжити дотримання угоди незалежно від рішень, які ухвалюються в Кремлі.

"Я думаю, що важливо, щоб ми продовжували діяти відповідально в цій галузі, цього ж чекає від нас і решта світу", — підкреслив чиновник.

Держсекретар зазначив, що в адміністрації Джо Байдена, як і раніше, відкриті до діалогу щодо ядерного озброєння. За його словами, Сполучені Штати подбають про те, щоб РФ "належно займалася безпекою нашої власної країни та безпеки наших союзників".

"Ми уважно стежитимемо за тим, що насправді робить Росія", — заявив Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, що 21 лютого президент Росії Володимир Путін виступив зі щорічним посланням Федеральним зборам, у процесі якого повідомив про вихід з угоди зі США про стратегічні наступальні озброєння.

Володимир Путін також заявив, що західні країни прагнуть завдати стратегічної поразки Росії. На думку російського президента, відносини Росії та Сполучених Штатів погіршилися, і це "цілком і повністю заслуга США".

Фокус також писав про те, що Генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив Росію, що в разі її нападу на будь-яку країну, що входить до Альянсу, негайно послідує реакція у відповідь. Він також зазначив, що в Альянсі розчаровані рішенням РФ про вихід із СНО-3.

Виступ Володимира Путіна також прокоментував радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, назвавши антизахідну риторику президента РФ "абсурдною". Салліван зазначив, що звинувачення російського президента на адресу західних країн не відповідають дійсності.