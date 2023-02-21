"Захід причетний": Путін відреагував на удари ЗСУ по російських аеродромах

За словами російського президента, США винні у тому, що відносини двох країн деградували.

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Президент Росії заявив, що США та НАТО прямо говорять про те, що їхня мета — завдати стратегічної поразки Росії. Про це він сказав у вівторок, 21 лютого, під час свого послання до Федеральних зборів РФ.

Президент РФ прокоментував також удари по російських аеродромах.

"Нам відомо, що Захід прямо причетний до спроб київського режиму завдати ударів по наших об'єктах стратегічної авіації", — заявив Путін.

За словами російського президента, відносини Росії та Сполучених Штатів деградували, і це "цілком і повністю заслуга США".

"Неприпустимим є те, що США почали перекроювати світоустрій лише під себе", — заявив Володимир Путін.

Послання Володимира Путіна до Федеральних зборів РФ

Нагадаємо, 21 лютого Путін звернувся до Федеральних зборів і заявив, що війну в Україні буде продовжено.

Також під час послання до Федеральних зборів президент Росії Володимир Путін звернувся до мешканців окупованих територій України та пообіцяв будувати там дороги.

Крім того, за словами Путіна, російські військові будуть змушені відсувати загрозу від кордонів Росії далі, якщо західні союзники України постачатимуть далекобійне озброєння.

Також президент РФ, говорячи про санкції проти Росії, заявив, що "мета заходу — змусити страждати росіян".

Крім того, Володимир Путін заявив, що рівень оснащення ядерних сил заборони в Росії новітніми системами становить 91,3%.

Володимир Путін також окремо звернувся до мешканців окупованого українського Донбасу та заявив, що Росія розраховує на них.