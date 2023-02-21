"Мета Заходу — змусити страждати росіян", — Путін про санкції проти РФ (відео)

Президент Росії заявив, що частина рубля у міжнародних розрахунках нібито подвоїлася та становить одну третину. При цьому ВВП Росії у 2022 році знизився на 2,1%.

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Під час свого послання Федеральним зборам 21 січня президент РФ Володимир Путін заявив, що антиросійські санкції нібито працюють проти Заходу.

"Захід розгорнув і економічний фронт. Але ніде нічого не досяг і не досягне. Ініціатори санкцій карають самі себе, спровокували у своїх країнах інфляцію, зростання цін, закриття підприємств, кризу. А своїм громадянам кажуть, що винні у всьому росіяни", — заявив Путін.

За словами Путіна, Захід намагався "обвалити рубль" і позбавити доступу до експортних ринків та "спровокувати руйнівну інфляцію".

"Мета Заходу — змусити страждати наших громадян, ось такі "гуманісти", — заявив Путін.

Згідно з заявою президента РФ, російська економіка "виявилася набагато міцнішою". Путін заявив, що ВВП Росії у 2022 році знизився на 2,1%.

"Доля рубля в міжнародних розрахунках подвоїлася і склала одну третину. А разом із валютами дружніх країн — це вже більше половини. Це не ми скорочуємо розрахунки в доларах, вони все роблять своїми руками", — заявив президент РФ Володимир Путін.

Послання Путіна до Федеральних зборів

Нагадаємо, 21 лютого Путін звернувся до Федеральних зборів і заявив, що війну в Україні буде продовжено.

Також під час послання до Федеральних зборів президент Росії Володимир Путін звернувся до мешканців окупованих територій України та пообіцяв будувати там дороги.

Крім того, за словами Путіна, російські військові будуть змушені відсувати загрозу від кордонів Росії далі, якщо західні союзники України постачатимуть далекобійне озброєння.