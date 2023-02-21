"Перемогти РФ неможливо": Путін пригрозив Україні через далекобійні ракетні системи (відео)

Російські військові будуть змушені відсувати загрозу від кордонів Росії далі, якщо західні союзники України почнуть постачати більш далекобійне озброєння.

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Російські військові будуть змушені відсувати загрозу від кордонів Росії далі, якщо західні союзники України постачатимуть більш далекобійне озброєння. Про це сказав 21 лютого президент Росії Володимир Путін під час послання до федеральних зборів.

"Одна обставина має бути зрозуміла всім — чим більш далекобійні західні системи будуть надходити в Україну, тим далі ми будемо змушені відсувати загрозу від наших кордонів. Це природно", — заявив глава країни-агресора.

Ті, хто зібрався в залі після цього висловлювання, підтримали Путіна оплесками.

Путін наголосив на бажанні Заходу перевести війну в Україні на глобальне протистояння. За його підрахунками, США та союзники витратили понад $150 млрд на постачання Києва зброєю.

"Відповідальність за розпалювання українського конфлікту, ескалацію та зростання кількості його жертв повністю лежить на західних елітах. І, звичайно, на київському режимі, для якого український народ — фактично чужий… Це вони розв'язали війну. А ми використовуємо силу, щоб її зупинити".

Київська влада, за оцінками Путіна, "обслуговує не національні інтереси, а інтереси третіх країн". Захід використовує Україну як таран проти Росії і як полігон, заявив він.

"Це вони випустили джина з пляшки, цілі регіони занурили у хаос", — зазначив президент РФ.

Далі Путін оголосив про неможливість перемоги над Росією на полі бою, тому нібито ведуться агресивні інформаційні атаки — спотворення фактів, напади на культуру та релігію.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 17 лютого заявив про початок весняного наступу російських загарбників. Сучасна західна зброя, за його оцінками, прискорить мир, адже сила — це єдина мова, яку Росія розуміє.

Фокус раніше писав, що 21 лютого у Польщі порушать тему відправки в Україну бойових літаків. За день до цього в Києві американський президент Джо Байден оголосив про передачу Києву пакета військової допомоги на 500 млн. доларів.

За даними Associated Press, на ярмарку озброєнь в ОАЕ було представлено російські види зброї — від автоматів Калашникова до ракетних систем, незважаючи на санкції з боку Заходу.