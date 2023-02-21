Візит Байдена до Польщі: лідери Заходу обговорять відправку бойових літаків до України

Варшава говорить про бажання передавати Києву більше зброї та необхідність зміцнення власної армії. Джо Байден, зі свого боку, анонсував пакет військової допомоги для ЗСУ на 500 млн. доларів, до якого не входять винищувачі.

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Польська влада збирається порушити тему відправки в Україну бойових літаків під час візиту до Варшави президента США Джо Байдена. Про це сказав 21 лютого у коментарі "Польському радіо" заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський.

Тему відправлення літаків обговорять із Байденом сьогодні, 21 лютого, і наступного дня під час саміту східного флангу НАТО — "Бухарестської дев'ятки". Цей формат об'єднав лідерів країн східного флангу НАТО – Болгарію, Чехію, Естонію, Литву, Латвію, Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину та Чехію.

"Говоритимемо про те, як має виглядати подальша військова підтримка. Не хочу випереджати факти, вестимемо переговори і робитимемо все, щоб Україна отримала необхідну для оборони зброю", — зазначив Яблонський.

[ + – ] За словами Яблонського, Україна має отримати необхідну для оборони зброю

У Варшаві допустили будь-які варіанти для обговорення в межах НАТО. Заступник міністра наголосив, що деякі країни можуть зробити для України більше.

"Польща вже передала дуже багато озброєння, ми хочемо передавати ще більше, одночасно озброюючись і зміцнюючи свою армію", — зауважив представник польського МЗС.

Нагадаємо, що Джо Байден 20 лютого прибув до польського міста Жешув після візиту до Києва та зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським. Байден та президент Польщі Анджей Дуда мають зустрітися 21 лютого.

У Києві американський президент оголосив про передачу ЗСУ пакету військової допомоги на 500 млн доларів. За його словами, він складатиметься з боєприпасів для далекобійних РСЗВ HIMARS та гаубиць, а також ПТРК Javelin.

Фокус раніше писав, що Джо Байден став третім президентом США, який відвідував Україну з офіційним візитом. Востаннє 2008 року в Україну прибував 43-й президент США Джордж Буш-молодший. Барак Обама та Дональд Трамп не змогли приїхати до Києва.