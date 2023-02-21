Визит Байдена в Польшу: лидеры Запада обсудят отправку боевых самолетов в Украину

Варшава говорит о желании передавать Киеву больше оружия и необходимости укрепления собственной армии. Джо Байден, в свою очередь, анонсировал пакет военной помощи для ВСУ на 500 млн долларов, в который не входят истребители.

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Польские власти собираются поднять тему отправки в Украину боевых самолетов во время визита в Варшаву президента США Джо Байдена. Об этом сказал 21 февраля в комментарии "Польскому радио" замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Тему отправки самолетов обсудят с Байденом сегодня, 21 февраля и на следующий день во время саммита восточного фланга НАТО — "Бухарестской девятки". Данный формат объединил лидеров стран восточного фланга НАТО — Болгарию, Чехию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Чехию.

"Будем говорить о том, как должна выглядеть дальнейшая военная поддержка. Не хочу опережать факты, будем вести переговоры и делать все, чтобы Украина получила необходимое для обороны оружие", — отметил Яблонский.

[ + – ] По словам Яблонского, Украина должна получить необходимое для обороны оружие

В Варшаве допустили любые варианты для обсуждения в рамках НАТО. Замминистра подчеркнул, что некоторые страны могут сделать для Украины больше.

"Польша передала уже очень много вооружения, мы хотим передавать еще больше, одновременно вооружаясь и укрепляя свою армию", — заметил представитель польского МИД.

Напомним, что Джо Байден 20 февраля прибыл в польский город Жешув после визита в Киев и встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Байден и президент Польши Анджей Дуда должны встретиться 21 февраля.

В Киеве американский президент объявил о передаче ВСУ пакета военной помощи на 500 млн долларов. По его словам, он будет состоять из боеприпасов для дальнобойных РСЗО HIMARS и гаубиц, а также ПТРК Javelin.

Фокус ранее писал, что Джо Байден стал третьим президентом США, который посещал Украину с официальным визитом. Последний раз в 2008 году в Украину прибывал 43-й президент США Джордж Буш-младший. Барак Обама и Дональд Трамп не смогли приехать в Киев.