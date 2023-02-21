"Победить РФ невозможно": Путин пригрозил Украине из-за дальнобойных ракетных систем (видео)

Российские военные будут вынуждены отодвигать угрозу от границ России дальше, если западные союзники Украины начнут поставлять более дальнобойное вооружение.

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Российские военные будут вынуждены отодвигать угрозу от границ России дальше, если западные союзники Украины будут поставлять более дальнобойное вооружение. Об этом сказал 21 февраля президент России Владимир Путин во время послания федеральному собранию.

"Одно обстоятельство должно быть понятно всем — чем более дальнобойные западные системы будут поступать в Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно", — заявил глава страны-агрессора.

Собравшиеся в зале после этого высказывания поддержали Путина аплодисментами.

Путин отметил желание Запада перевести войну в Украине в глобальное противостояние. По его подсчетам, США и союзники потратили более $150 млрд на снабжение Киева оружием.

"Ответственность за разжигание украинского конфликта, эскалацию и рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах. И конечно на киевском режиме, для которого украинский народ — по сути чужой…Это они развязали войну. А мы используем силу, чтобы ее остановить".

Киевские власти, по оценкам Путина, "обслуживают не национальные интересы, а интересы третьих стран". Запад использует Украину как таран против России, и как полигон, заявил он.

"Это они выпустили джина из бутылки, целые регионы погрузили в хаос", – отметил президент РФ.

Далее Путин объявил о невозможности победы над Россией на поле боя, поэтому якобы ведутся агрессивные информационные атаки — искажение фактов, нападки на культуру и религию.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля заявил о начале весеннего наступления российских захватчиков. Современное западное оружие, по его оценкам, ускорит мир, ведь сила — это единственный язык, который Россия.

Фокус ранее писал, что 21 февраля в Польше поднимут тему отправки в Украину боевых самолетов. За день до этого в Киеве американский президент Джо Байден объявил о передаче Киеву пакета военной помощи на 500 млн долларов.

По сведениям Associated Press, на ярмарке вооружений в ОАЭ были представлены российские виды оружия — от автоматов Калашникова до ракетных систем, несмотря на санкции со стороны Запада.