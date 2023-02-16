"Современное оружие ускорит мир": Зеленский заявил о начале нового наступления ВС РФ

По словам президента Украины, оружие — единственный язык, который Россия понимает. А Лукашенко сделает "огромную ошибку", если вновь позволит Путину наступать с белорусской территории.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогнозируемое весеннее наступление российских войск уже началось. Об этом он заявил в интервью BBC.

"Российские атаки уже идут с разных направлений", — отметил Зеленский и вместе с тем выразил уверенность в том, что Вооруженные силы Украины могут сдерживать атаки россиян до начала своего собственного контрнаступления.

"Конечно, современные вооружения ускорят мир. Оружие — единственный язык, который Россия понимает", — сказал Зеленский.

Вместе с тем в Киеве расстроены темпами поставок западной военной помощи.

Многие страны, в том числе Германия, США и Великобритания, обещали поставить танки еще в прошлом месяце, однако пройдут еще по меньшей мере недели, прежде чем новая тяжелая бронетехника усилит позиции ВСУ на поле боя.

Наступление из Беларуси

Зеленский упомянул и об угрозах со стороны белорусского политика Александра Лукашенко, который пообещал вступить в войну на стороне России, если хотя бы один украинский солдат перейдет белорусскую границу.

"Надеюсь [Беларусь] не будет участвовать в войне. Но если будет, мы будет сражаться, и мы выстоим", — сказал Зеленский, добавив, если Лукашенко вновь позволит Владимиру Путину начать наступление с белорусской территории, это станет "огромной ошибкой".

По словам Зеленского, Украина выживает за счет единства.

"Я считают, что Украина борется за свое существование. Мы выбрали этот путь. Мы хотим гарантий безопасности, любые территориальные компромиссы сделают нас слабее как государство", — сказал он.

Президент Украины утверждает, что дело не только и не столько в компромиссах, с миллионами которых приходится сталкиваться ежедневно, сколько в том, с кем ведутся переговоры.

"Вопрос — с кем? С Путиным? Нет. Потому что ему нельзя доверять", — объяснил глава украинского государства.

Напомним, что Зеленский обсудил проблему иранских дронов с главой израильского МИДа. По словам Эли Коэна, Израиль расширит помощь Украине и поможет с послевоенным восстановлением. Террористическая деятельность Ирана в Украине, в свою очередь, требует практических шагов со стороны мирового сообщества.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.