"Цель Запада — заставить страдать россиян", — Путин о санкциях против РФ (видео)

Президент России заявил, что доля рубля в международных расчетах якобы удвоилась и составила одну треть. При этом ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%.

Related video

Во время своего послания Федеральному собранию 21 января президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции якобы работают против Запада.

"Запад развернул и экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьется. Инициаторы санкций наказывают сами себя, спровоцировали в своих странах инфляцию, рост цен, закрытие предприятий, кризис. А своим гражданам говорят, что виноваты во всем русские", — заявил Путин.

По словам Путина, Запад пытался обвалить рубль и лишить доступа к экспортным рынкам и "спровоцировать разрушительную инфляцию".

"Цель Запада — заставить страдать наших граждан, вот такие "гуманисты", — заявил Путин.

Согласно заявлению президента РФ, российская экономика "оказалось гораздо прочнее". Путин заявил, что ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%.

"Доля рубля в международных расчетах удвоилась и составила одну треть. А вместе с валютами дружественных стран — это уже больше половины. Это не мы сокращаем расчеты в долларах, они все делают своими руками", — заявил президент РФ Владимир Путин.

Послание Путина Федеральному собранию

Напомним, 21 февраля Путин обратился к Федеральному собранию и заявил, что война в Украине будет продолжена.

Также в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин обратился к жителям оккупированных территорий Украины и пообещал строить там дороги.

Кроме того, по словам Путина, российские военные будут вынуждены отодвигать угрозу от границ России дальше, если западные союзники Украины будут поставлять более дальнобойное вооружение.