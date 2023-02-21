Путин о войне в Украине: "Мы последовательно будем решать стоящие перед нами задачи"

По словам президента РФ, Донбасс и другие оккупированные территории Украины — это "исторические земли России".

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21 февраля президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с очередным посланием, на котором он заявил, о том что "специальная военная операция" в Украине будет продолжена.

"Сегодня я выступаю в сложное рубежное для нашей страны время. В период кардинальных необратимых изменений во всем мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее страны и народа. На каждом из нас колоссальная ответственность — заявил Путин в начале выступления.

Путин в очередной раз назвал территории Украины "историческими землями Росси" и действующую власть в стране — "нацистким режимом".

"Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, ликвидации угрозы "неонацистского режима" в Украине было приятно решение о "СВО". Мы аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи. С 2014 года Донбасс боролся за право жить на своей земле, говорить на родном языке. Верил и ждал, что Россия придет на помощь", — заявил Путин.

Напомним, российским журналистам удалось обнаружить тайный план Кремля, согласно которому Россия планирует захватить полностью Беларусь до 2030 года.