Путин планирует захват Беларуси до 2030 года: росСМИ нашли секретный документ Кремля

Гражданам Беларуси планировалось выдавать по упрощенной процедуре паспорт РФ, а русский был бы единственным государственным языком.

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Журналистам удалось обнаружить тайный план Кремля, согласно которому Россия планирует захватить полностью Беларусь до 2030 года. Об этом сообщает российское медиа Центр "Досье".

Называется данный документ "Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении", и там открыто говорится о том, что к 2030 году политика, экономика и военный потенциал Беларуси будут полностью находиться под контролем Кремля.

Разработка над этим планом началась еще в 2021 году, и содержит в себе документ 17 страниц. Они разделены на три временные категории: краткосрочные (до 2022 года), среднесрочные (до 2025 года) и дальнесрочные (2030 год).

Это в интересах РФ, так как в случае контроля над политической ситуацией, Россия смогла бы увеличить военное присутствие в Беларуси, и использовать их потом.

Журналисты также отметили, что "в целях создания прослойки россиян, заинтересованных в интеграции", планируется установить русский язык основным, а также выдавать паспорты по упрощенной процедуре.

В разработке участвовали такие ведомства, как Генштаб вооруженных сил РФ, сотрудники ГРУ, СВР, ФСБ и отдел администрации президента — управление президента по приграничному сотрудничеству.

"Цели России в отношении Беларуси те же, что и в отношении Украины, только в случае с Беларусью Россия опирается на принуждение, а не на войну", — заявил посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Напомним, 18 февраля в ISW заявили, что Россия поглощает Беларусь, а амбиции Путина выходят за пределы Украины. Лукашенко платит за свой отказ от более серьезного требования Путина о присоединении белорусских войск к вторжению в Украину, уступками. Так, он жертвует белорусским суверенитетом.

16 февраля Зеленский ответил на угрозу Лукашенко вступить в войну. Президент Украины отреагировал на слова лидера Беларуси о том, что он готов воевать вместе с россиянами.