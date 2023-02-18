Россия поглощает Беларусь: амбиции Путина выходят за пределы Украины, — ISW

По словам аналитиков, Лукашенко платит за свой отказ от более серьезного требования Путина о присоединении белорусских войск к вторжению в Украину, уступками. Так, он жертвует белорусским суверенитетом.

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Успехи Кремля в Беларуси подчеркивают, что империалистические амбиции президента РФ Владимира Путина выходят за пределы Украины. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете говорится, что РФ скорее всего будет использовать элементы белорусской оборонно-промышленной базы для ремонта военной техники, поврежденной в Украине. Более того, как заявил самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко, его страна готова производить штурмовики Су-25 для российских вооруженных сил.

"Кремль может реквизировать белорусские заводы и переоборудовать их для производства критически важной техники, в которой нуждаются российские военные", — сказано в отчете.

Кроме того, как сообщили аналитики, лично Лукашенко подтвердил, что Беларусь реализовала больше программ интеграции Союзного государства. Это говорит о том, что кампания Кремля по давлению на Беларусь проходит успешно. Так, РФ и Беларусь реализовали 80% из 28 программ Союзного государства

"Лукашенко исторически сопротивлялся реализации программ интеграции Союзного государства, задерживая решение сложных вопросов таможенной и налоговой гармонизации как минимум с 2019 года", — сказано в отчете.

Реализация этих программ, по словам экспертов, говорит об успехе России в поглощении Беларуси. По оценке ISW, Лукашенко, вероятно, платит за свой отказ от более серьезного требования Путина о присоединении белорусских войск к вторжению в Украину, делая небольшие уступки, которые он годами блокировал.

"Путин, скорее всего, добьется значительных успехов в восстановлении сюзеренитета России над Беларусью, независимо от исхода его вторжения в Украину", — заявили аналитики.

Что такое Союзное государство

Это надгосударственное образование Российской Федерации и республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством. Договор о создании "Союзного государства" был подписан сторонами в 1999-м году. В 2021 году Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства, утвердив 28 программ по интеграции.

Ранее Фокус писал, что Зеленский ответил на угрозу Лукашенко вступить в войну. Президент Украины отреагировал на слова лидера Беларуси о том, что он готов воевать вместе с россиянами. По мнению Владимира Зеленского, было бы ошибкой позволить России использовать Беларусь в качестве плацдарма для наступления.

Еще напомним, что Франция, Канада и США призвали граждан срочно покинуть Беларусь и РФ. В МИД западных стран считают, что, находясь на территории России и Беларуси можно подвергнуть себя опасности задержаний и принудительной мобилизации.