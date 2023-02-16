"Будем сражаться и выживем": Зеленский ответил на угрозу Лукашенко вступить в войну

Президент Украины отреагировал на слова лидера Беларуси о том, что он готов воевать вместе с россиянами. По мнению Владимира Зеленского, было бы ошибкой позволить России использовать Беларусь в качестве плацдарма для наступления.

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на угрозу лидера Беларуси Александра Лукашенко, о том, что Минск может начать войну вместе с Россией. Об этом в четверг, 16 февраля, Зеленский рассказал в интервью BBC.

"Я надеюсь, что Беларусь не вступит в войну. Если это произойдет, мы будем сражаться и выживем", — заявил президент Украины.

По словам Зеленского, было бы огромной ошибкой позволить Кремлю снова использовать Беларусь в качестве плацдарма для нападения.

Что сказал Александр Лукашенко

12 февраля белорусский лидер Александр Лукашенко заявил СМИ, что армия республики готова вторгнуться на территорию Украины вместе с Вооруженными силами России. При этом он добавил, что это касается не только Украины, но и других стран.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер", — заявил Лукашенко.

Напомним, 16 февраля лидер глава Республики Беларусь Александр Лукашенко пригласил американского президента Джо Байдена посетить с официальным визитом Минск, если тот "хочет прекратить войну в Украине".

В тот же день, 16 февраля, Александр Лукашенко заявил, что что российского вторжения не было, а Киев якобы сам виноват, что не договорился с Москвой и не предотвратил войну.

Ранее, 10 февраля, лидер Беларуси заявил, что завтра "мир будет другой" и "опять успокоится и будет почивать на лаврах".